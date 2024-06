Battgendorf. Leserin aus Sömmerda ist begeistert von einem Blickfang beim jüngsten Ausflug.

Manchmal trifft man auf einem Ausflug auf so viel Schönheit, dass man diese einfach möglichst vielen Mitmenschen zeigen möchte. So ging es am Sonntag Sabine Klaus aus Sömmerda. Sie schreibt: „Ich war heute in der näheren Umgebung von Sömmerda (in Battgendorf) unterwegs und war fasziniert von den riesigen Mohnfeldern. Ein paar Fotos mussten sein. Nun schicke ich Ihnen mit herzlichen Grüßen aus Sömmerda dieses Foto. In der Hoffnung, es gefällt und findet ein Platz als Leserfoto in einen der nächsten Ausgaben.“ Das Foto entstand am 3. Juni um 12.53 Uhr.