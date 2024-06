Sömmerda. Nach einem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 176 im Landkreis Sömmerda sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere nach einem Lkw-Fahrer. Diese und weitere Meldungen der Polizei:

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 176 bei Andisleben im Landkreis Sömmerda sucht die Polizei nach Zeugen. Auslöser des Unfalls war laut Polizei vermutlich ein Motorradfahrer, der einen Lastwagen überholte. Aufgrund dessen musste ein entgegenkommendes Auto ausweichen und geriet schließlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit einer Motorradfahrerin, die noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, insbesondere auch nach dem Lkw-Fahrer. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100) unter der Nennung der Vorgangsnummer 0153747 entgegen.

Förster entdeckt verfassungsfeindliches Symbol

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte bei Großrudestedt ein Hakenkreuz in die Rinde eines Baumes geritzt. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Revierförster das verfassungsfeindliche Symbol am Waldweg des Schwanseer Forst und entfernte es. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verletzte bei Unfall in Sömmerda

In Sömmerda ist am Montagvormittag eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 53-Jähriger mit seinem Auto aus dem Grundstück eines Energieversorgers herausfahren. Dabei übersah er eine 53-Jährige, die mit ihrem Auto in der Straße am Kraftwerk unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Zudem entstand unfallbedingter Sachschaden.

