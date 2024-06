Sömmerdas Bodypainterin Sabine Florian hat beim Online-Wettbewerb „International Body Art Festival“ in Gibraltar den ersten Preis eingeheimst. Mit ihrer Figur zum Thema „Steampunk“ konnte sie in der Kategorie Airbrush/SFX, was soviel wie Spezialeffekte bedeutet, überzeugen. © Andreas Florian | Andreas Florian