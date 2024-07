Sömmerda. Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Mann, der zunächst eine Bankkarte gestohlen und dann damit Geld in ganz Thüringen abgehoben haben soll.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montag, dem 20.11.2023, einem 74-Jährigen in Kindelbrück eine Bankkarte gestohlen haben. Im Zeitraum zwischen dem 28.11. und 30.11.2023 hob er nach Polizeiangaben an verschiedenen Geldautomaten in Kindelbrück, Sondershausen und Nordhausen Bargeld ab. Dem 74-Jährigen entstand ein finanzieller Schaden von über 3000 Euro.

Die Polizei hat drei Fahndungsbilder von dem mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/5743-24602) unter Nennung der Vorgangnummer 0303555 entgegen.

