Sömmerda. „Irritation“ an der Spiegelarche Roldisleben und Veranstaltungstipps für Senioren.

Wolken machen die Spiegelarche umso interessanter

In das letzte Ausstellungsjahr geht das Kunstprojekt Spiegelarche in Roldisleben. Ausgerechnet zur Vernissage am Sonntag zogen dunkle Wolken auf, die aber ein besonderes Schauspiel ergaben. Die Ausstellung „Irritation“ mit Objekten in Nähe und im Inneren der Arche kann bis zum 18. August immer an den Wochenenden in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Zu diesen Zeiten bietet der Verein auch einen kleinen Imbiss sowie Getränke an. Für Gruppen ist auf Anfrage eine Besichtigung auch wochentags möglich. red

Angebote des Seniorenbeirates in der Ausstellung

Am Mittwoch, 3. Juli, wird im Sparkassentreff 1a in Sömmerda zu Musik bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Im Begleitprogramm zur Ausstellung „Was heißt schon alt“ wird ab 14 Uhr Musiker André Haufe-Ludwig für passende Melodien sorgen. Am Donnerstag, 10 Uhr, wird das Projekt „Digitale Engel“ vorgestellt, und am 5. Juli gibt eine Mitarbeiterin des Awo-Regionalverbandes ab 14 Uhr Tipps, wie ältere Menschen ihre Mobiliät verbessern können. red