Gedanken zum Wochenende: Joachim Salomon, Vertretungspfarrer aus Günstedt, mag Buchstaben lieber als Zahlen

Wo werden wir bei unserem Namen gerufen? In der Schule, auch bei einer Prüfung: „Du bist jetzt dran. Zeig, was du kannst!“ In einer Arztpraxis : „Sie sind jetzt endlich dran, haben lange genug gewartet.“ Oder im Arbeitsprozess: „Das ist jetzt Ihre Aufgabe, hier müssen Sie ran.“ Partnerinnen und Partner nennen sich beim Namen, Eltern ihre Kinder und drücken damit die Nähe zu ihnen aus. „Ich bin ganz nahe an dir dran.“

Joachim Salomon, Vertretungspfarrer, Günstedt. © Joachim Salomon | Joachim Salomon

Wir werden bei unserem Namen gerufen und zumindest der Vorname begleitet uns durch unser ganzes Leben. Etwa 500.000 Vornamen sind bei den Standesämtern registriert und dürfen vergeben werden. Ständig kommen neue hinzu. Es gab Zeiten mit Modenamen von SchauspielerInnen und Popstars, heute sind es eher die traditionellen und zeitlos wirkenden Namen, die gern vergeben werden, und daran ändert sich von Jahr zu Jahr auch recht wenig. Levi und Liam sowie Lina und Emilia stehen auf den Listen ganz weit vorn. Der Name soll ja sowohl zu einem Kind als auch zu einem oder einer Erwachsenen passen.

Unsere digital gewordene Welt will dagegen lieber Zahlen als Buchstaben und so werden wir hier und da zu einer Nummer, haben unsere Versicherungs-, Kunden- und Ausweisnummern. Für die Verwaltung ist das sicher ganz gut, aber eben auch unpersönlich.

In der Bibel steht, dass uns Gott bei unserem Namen gerufen hat. Bei ihm sind wir keine Nummer. Im Bibelspruch der neuen Woche in Jesaja 43,1 sagt Gott: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“

Der Prophet gibt die Worte Gottes an sein Volk weiter, das, verschleppt ins Zweistromland dort fremden Herren dienen musste. Die ungewisse Zukunft war zum Fürchten, wie das so oft ist, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Doch Gott sagt: Ich sehe eure Not, ich kenne eure Namen, ich habe euch schon einmal erlöst, damals aus der Gefangenschaft in Ägypten, und ich werde es auch wieder tun.

Das „Du bist mein!“ drückt eine Beziehung aus, wie wir auch „mein Mann, meine Frau, mein Kind“ sagen. Man kann es eine bleibende Verbindung nennen, die sich aus der Taufe ergibt, an die in unseren Gottesdiensten an diesem Wochenende erinnert wird. Gott sagt zu mir: Dich gibt es nur einmal und du bist ein einzigartiges Geschöpf, wie viele Namen du auch trägst, ob sie häufiger vorkommen oder selten, ob dich viele Menschen kennen oder wenige. Ich kenne dich und ich bleibe an deiner Seite im Leben, selbst wenn dir zum Fürchten ist, und einmal darfst du ganz bei mir ankommen.

Die Welt ist manchmal zum Fürchten und das war wohl schon immer so. Mit meinen Befürchtungen, worauf diese Welt mit all ihren Konflikten und Kriegen und Katastrophen zugeht und wer hier und da in den nächsten Monaten gewählt wird, bin ich sicher nicht allein. Daneben haben wir ja unsere ganz persönlichen Probleme, aus denen wir gern erlöst werden möchten. Andererseits wir haben unseren Namen. Der wurde uns gegeben, ob er uns nun gefällt oder nicht. Mit diesem kennt uns Gott. Hoffnungsvoll und mit klarem Blick nach vorn dürfen wir sein Wort hören: „Fürchte dich nicht!“. Er hat uns schon etwas herausgelöst aus dieser Welt und will sagen: Du bist gemeint! Du musst keine Angst haben.

Der Newsletter für Sömmerda Alle wichtigen Informationen aus der Region Sömmerda, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor kurzem wurde die langjährige Fernsehsendung „Ich trage einen großen Namen“ eingestellt. Berühmte Menschen sollten da erraten werden. Aus himmlischer Sicht müssen wir nicht berühmt sein, um einen großen Namen zu haben. Sollte er letztlich nur auf dem Grabstein stehen?

Ein schönes Wochenende und eine gute neue Woche!

Das könnte Sie auch interessieren: