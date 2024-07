Der 40. Thüringer Pferdemarkt in Buttstädt begeistert die Besucher mit einem tollen Festumzug am Freitagabend und zwei Tage Markttreiben am Samstag und Sonntag. Eine Rasseschau von Pferden und Nutztieren auf dem Roßplatz, Livemusik an vielen Orten in der Innenstadt und vieles mehr lassen das Jubiläumsfest zu einem großen Erfolg werden. © Funke Medien Thüringen | Ina Renke