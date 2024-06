Kammerforst. Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah. In unserer Serie „Urlaub im Unstrut-Hainich-Kreis“ zeigen wir Möglichkeiten auf, einen spannenden Urlaub zu erleben, ohne in den Flieger steigen zu müssen. Zum Auftakt geht es hoch hinauf in den Kletterwald bei Kammerforst.