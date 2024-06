Hollenbach. Der Gemeindekirchenrat lädt zu einem Sommerkonzert in die Kirche Maria Magdalena in Hollenbach. Mit Hits aus Operette, Schlager und Jazz der 30er und 50er Jahre verspricht das Orchester Franz‘L einen musikalischen Genuss.

Ein Jubiläum der besonderen Art erwartet die Besucher in Hollenbach: Am Freitagabend, dem 7. Juni, lädt der Gemeindekirchenrat zu einem Sommerkonzert in die Kirche Maria Magdalena ein. „Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie dieses Jubiläum mit uns gemeinsam feiern“, so die Vorsitzende Margitta Weber.

Ab 19 Uhr wird das Orchester Franz’L die Gäste mit bekannten Hits aus Operette, Schlager sowie swingendem Jazz der 30er und 50er Jahre begeistern. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Neben musikalischem Genuss sei nach Angaben der Veranstalter auch für das leibliche Wohl gesorgt: Wildspezialitäten und andere Köstlichkeiten stehen bereit, während die Feuerwehr Hollenbach die Getränkeversorgung übernimmt. Ein Abend voller Musik und Kulinarik erwartet die Besucher.