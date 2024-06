Mühlhausen. In Mühlhausen sind ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde verletzt.

Am Freitagvormittag ist es in der Wagenstedter Straße in Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei sind ein Motorrad und ein Pkw kollidiert. Der genaue Unfallhergang muss laut Polizei noch ermittelt werden.

Der Motorradfahrer wurde verletzt. Ein Rettungswagen wurde an die Unfallstelle gerufen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

