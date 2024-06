Unstrut-Hainich-Kreis. Was gibt es Neues im Raum Mühlhausen, Bad Langensalza und Bad Tennstedt? Das lest Ihr hier.

Digital-Lotse informiert zum Thema digitale Gefahren

Der vorerst letzte Workshop mit Martin Sölter, Digitallotse der Stadt Mühlhausen, findet am 13. Juni, 17 bis 18 Uhr, in der Stadtwerkstatt in Mühlhausen statt. Er will den Menschen „Ängste vor der Digitalisierung nehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Sölter vermittelt Grundlagen und ermutigt in gemeinsamen Übungen, selbst digital aktiv zu werden. Diesmal geht es am Donnerstag um digitale Gefahren, um Phishing, Datenschutz und Spam, Viren, Hacker und Trojaner, soziale Medien und den Knigge in der Kommunikation. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. red

Kabarett aus Sachsen kommt nach Diedorf

Kabarett ist diese Woche in der „Alten Strumpffabrik“ in Diedorf, Wendehäuser Straße, zu erleben. Zu erleben sind am 14. Juni, ab 20 Uhr, „Sächsische Spezialitäten, ein Lene-Voigt-Kochkabarett“ mit Jürgen Fliegel. Das Programm will Einblicke geben „in die geschundene sächsische Seele“, heißt es in der Einladung. Die Organisatoren versprechen „so manches über die sächsische See und den (un)geliebten Dialekt“. Die Kabarett-Koch-Show sein ein lustiges Spiel mit dem Publikum rund ums Essen. red

Ferienfahrt für Tennstedter Kinder an die Ostsee

Die Kinder und Jugendlichen, die im Thepra-Wohnheim Bad Tennstedt leben, haben seit langem einen großen Wunsch: eine Fahrt ans Meer. Der Wunsch kann nun erfüllt werden, denn die Finanzierung steht. „Um unseren Kindern ihren Herzenswunsch zu erfüllen, habe ich mich auf die Suche nach einem Förderer unseres Anliegens gemacht. Da die Kinder dauerhaft in unserer Einrichtung leben und oft keinen familiären Rückhalt haben, konnten wir von dieser Seite keine Unterstützung erwarten“, schildert Betreuerin Christine Rechtenbach.

Die jungen Bewohner der Thepra-Einrichtung freuen sich riesig über den Zuschuss der Sparkasse für ihre lang ersehnte Ferienreise an die Ostsee. Von links: Thomas Freund (Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle Bad Tennstedt), Janet Beck (Leiterin des Wohnheims), Lea, Alexander und Vanessa (Bewohner) und Betreuerin Christine Rechtenbach. © Sabine Ackermann

Thomas Freund, Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle in Bad Tennstedt, übergab für die Fahrt an die Ostsee 1500 Euro, Geld aus dem PS-Zweckertrag. „Den erwirtschaften praktisch unsere Kunden beim PS-Los-Sparen, denn ein Teil des Los-Einsatzes kommt gemeinnützigen Projekten, unter anderem sozialen Vorhaben wie diesem zugute“, sagt Freund. Die jungen Bewohner der Einrichtung leiden an funktionellen und strukturellen Schädigungen. red

Musik für Nachtschwärmer in Bad Langensalza

Den schönsten Abendliedern und Motetten wird die Marktkirche von Bad Langensalza am Freitag, 14. Juni, ab 21 Uhr wieder das Echo geben, wenn der Kammerchor zur Musik für Nachtschwärmer einlädt. „Mit Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Bruch und Arnold Mendelssohn, bekannten und entlegenen Abendliedern von Bartholomäus Gesius, Christian Heinrich Rinck und Volker Ochs werden wir in der Stunde der untergehenden Sonne den Tag ausklingen lassen“, heißt es von Kantor Albrecht Lobenstein. red

Zwei Konzerte der Kreismusikschule

Das Sommerkonzert der Kreismusikschule im Friederikenschlösschen von Bad Langensalza am Donnerstag, 13. Juni, beginnt um 18.30 Uhr. Die Schüler der Kreismusikschule präsentieren ihr Können auf Klarinette, Klavier, Blockflöte und anderen Instrumenten solistisch oder im Duo, heißt es von der Leiterin der Einrichtung, Sigrun Meißner. Zu hören sind dabei Kompositionen von der Barockzeit bis heute. So beginnt das Konzert mit einem Satz aus dem Doppelkonzert für zwei Violinen von Johann Sebastian Bach und endet mit einer Gitarrenversion von „A Sky Full of Stars“ der britischen Band Coldplay.

Das Blasorchester um Hornist Konrad Moos (im Vordergrund) und Leiter Torsten Müller ist auf dem Rathaushof zu erleben - hier beim Auftritt zur Mühlhäuser Pflaumenblüte. © Sigrun Meißner

Schon wenige Tage später, am 16. Juni, findet das große Abschlusskonzert in der Rathaushalle in Mühlhausen statt. Eingerahmt von Gitarrenensemble und Blasorchester, zeigen die solistischen und kammermusikalischen Beiträge die Qualität der musikalischen Ausbildung an der Kreismusikschule. Beginn ist 15 Uhr. Im Anschluss spielt die Jazzband im Rathaushof, wo das Team vom Ratskeller die Gäste versorgt. red

