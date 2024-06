Unstrut-Hainich-Kreis. Was ist los im Unstrut-Hainich-Kreis? Das lest Ihr hier.

Preis der Denkmalschützer für die Stadt Mühlhausen

Die Stadt Mühlhausen wird am Donnerstagnachmittag auf der Veranstaltung zum Thüringer Denkmalschutzpreis ausgezeichnet. Auf der Ega in Erfurt erhält sie eine undotierte Anerkennung. Dabei soll das, wie es aus der Staatskanzlei heißt, „beispielgebende Engagements und die herausragende Qualität bei der aufwendigen statischen Ertüchtigung und abschließenden konservatorischen Sicherung der Ausmalung des Reichsstädtischen Archivs sowie der Bemühungen um den Erhalt des Mühlhäuser Rathauses.“ gewürdigt werden.

Mehr Geld für den Freizeitbus

Um 8000 Euro aufgestockt wurde das Budget für „Mobilitäts- und Gruppenangebote zur Begegnung und Bildung im ländlichen Raum“. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Ende Mai waren Grundschulen und Kindertagesstätten im Unstrut-Hainich-Kreis informiert worden, dass für Fahrten innerhalb des Landkreises 26.000 Euro aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ bereitstehen. Schnell war das Budget erschöpft. Um weiteren Einrichtungen eine Fahrt zu ermöglichen, habe man die Fördersumme um 8000 Euro erhöht. Hinter dem Angebot steckt eine Abwandlung des Badebusses. Der brachte in der Vergangenheit Kinder und Jugendliche über verschiedene extra eingerichtete Buslinien nach Fahrplan in Freibäder der Region. Vergangenes Jahr bereits war das Angebot den Hortkindern für Fahrten in Freibäder vorbehalten. Nun sind die Reiseziele noch freier zu wählen. red

Wanderverein aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in Südthüringen unterwegs

Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt für Sonntag, 16. Juni, zu einer Rundwanderung um die Hohe Geba nahe Meiningen ein. Die 16 Kilometer lange Wanderung ist vom Verein als schwer eingestuft, schließlich sind 540 Höhenmeter zu bewältigen. „Die Wanderer werden belohnt mit einem traumhaften Panorama und tollen Ausblicken über die Lange Rhön bis hin zum Kreuzberg und der Wasserkuppe“, heißt es vom Verein. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr am Parkplatz Rhönblick/Hohe Geba (Bergstübchen). Eine Einkehr ist zum Anschluss im Waldschlösschen vorgesehen. Nähere Informationen bei den Wanderführern Bärbel und Bodo Schwarze unter Telefon: 03623 / 306354. red

Fahrradtour nach Treffurt

Der Radfahrstammtisch Mühlhausen und der ADFC laden alle Interessierten zu einer Fahrradtour nach Treffurt ein. „Wir starten am Samstag, 15. Juni, um 10 Uhr an der Eisdiele am Schwanenteich“, heißt es von Christiane Apitzsch-Pokoj. Die Tour führt über Kammerforst, das Reckenbühl, Mihla und auf dem Werraradweg nach Treffurt. Von da geht es weiter über Heldra nach Heyerode zurück nach Mühlhausen. Wie immer sind E-Biker willkommen. Die Tour ist insgesamt etwa 65 Kilometer lang. red

Mühlhausen schreibt Bürgerprojekt aus

Ideen, wie man Mühlhausen und die zehn Ortsteile aufwerten kann, sind gesucht. Wer einen pfiffigen Einfall hat, kann sich damit um das Bürgerprojekt bewerben. Wichtig ist, dass darin echtes bürgerschaftliches Engagement zum Tragen kommt – die Antragsteller das Vorhaben also selbst in die Tat umsetzen. Hierfür stellt die Stadt Mühlhausen 15.000 Euro bereit. Eine Jury bewertet die Projektvorschläge. Sie besteht aus Vertretern der Mühlhäuser Stadtratsfraktionen sowie der zuständigen Verwaltungsbereiche. Die Bürgerprojekte sollen binnen eines Jahres umgesetzt werden. Einzusenden sind die Projektideen bis 31. August mit dem Kennwort „Bürgerprojekt 2024“ vorzugsweise per E-Mail an: buergerprojekt@muehlhausen.de.

Im vergangenen Jahr war das Preisgeld nach Seebach gegangen für die Gestaltung des Umfeldes von Teich und Erbbegräbnis und nach Hollenbach, wo das Geld in den Festplatz fließt. red

Kinderkunstwerke zu „Tierischen Lebensräumen“ in der Stadt-Werkstatt

Die Werke junger Künstlerinnen und Künstler aus neun Mühlhäuser Kindergärten sind bis 31. Juli in der Stadt-Werkstadt am Steinweg in Mühlhausen zu bestaunen. Es sind die Ergebnisse des Mal- und Bastelwettbewerbs, zu dem die Stadt Mühlhausen zum 12. Mal aufgerufen hatte. In diesem Jahr stand er unter dem Motto „Tierische Lebensräume“ – und die Nachwuchskünstler reichten zahlreiche fantasievolle gezeichnete und gebastelte Kunstwerke zur Tier- und Pflanzenwelt ein, wobei sie ihre Erlebnisse von Ausflügen in die Natur vor unserer Haustür einfließen ließen. red

