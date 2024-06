Unstrut-Hainich-Kreis. Was lässt sich erleben im Unstrut-Hainich-Kreis? Das lest Ihr hier.

Musik für Nachtschwärmer in Bad Langensalza

In die Marktkirche in Bad Langensalza ist für Freitag, 14. Juni, um 21 Uhr zur Musik für Nachtschwärmer eingeladen. Mit Motetten von Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Bruch und Arnold Mendelssohn, bekannten und entlegenen Abendliedern von Bartholomäus Gesius, Christian Heinrich Rinck und Volker Ochs soll der Tag ausklingen.

Besonderer Blick einer Fotografin aus Bad Langensalza

Zu ihrem zwanzigjährigen Jubiläum in ihrer Tätigkeit als Fotografin stellt Kerstin Runau aus Bad Langensalza Ergebnisse ihrer Suche nach „lost places“ aus. Die großformatigen Fotos erzählen spannende Geschichten als Zeugnisse gelebten Lebens und Arbeitens. Zu sehen sind sie bis zum 27. Juli im Schloss Dryburg in Bad Langensalza. Geöffnet ist die Ausstellung donnerstags, freitags und samstags von 14 bis 17 Uhr. Das teilt der Verein Kunstwestthüringer mit.

Kerstin Runau stellt derzeit im Schloss Dryburg Fotos von "Lost Places" aus. © Juliane Döbel

Kammerchor aus Jena zu Gast in Mühlhausen

Der Jenaer Madrigalkreis, Kammerchor Jenaer Philharmonie, ist am Sonntag, 16. Juni, ab 17 Uhr in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen zu hören. Die 30 Sängerinnen und Sänger präsentieren unter Leitung von Chordirektorin Berit Walther bekannte und wenig bekannte Perlen der geistlichen Chormusik aus mehreren Jahrhunderten, darunter Werke von Heinrich Schütz bis Johann Hermann Schein, von Johannes Brahms bis Ola Gjeilo, welche Nikolaas Schmeer mit seinen Pianoimprovisationen geschickt verknüpft. Der Eintritt ist frei. Als ambitionierter Laienchor widmet sich der Jenaer Madrigalkreis vorrangig anspruchsvoller A-capella-Chormusik quer durch die Epochen bis in die Moderne. Das Ensemble erarbeitet verschiedene weltliche und geistliche Konzertprogramme übers Jahr und präsentiert diese vor allem in Thüringen und Mitteldeutschland.

Rasende Seifenkisten in Mülverstedt

Die Traktoren- und Oldtimerfreunde laden für Samstag, 15. Juni, wieder zum Seifenkistenrennen nach Mülverstedt ein. Das ist diesmal Teil des Festes der Landgemeinde Unstrut-Hainich, welches das Dorf diesmal ausrichten wird. „Es wird zwei Durchgänge geben“, informiert der Vereinsvorsitzende David Beck über Neuerungen. Grund ist, dass das lustige Spektakel jetzt auf einen Samstag fällt und mit mehr Teilnehmern gerechnet wird.

Der erste Durchgang beginnt um 11 Uhr, der zweite dann um 15 Uhr. Die Seifenkisten-Piloten gehen in drei Klassen ins Rennen: Junior, Jugend und Erwachsene. Startpunkt ist wieder eine Rampe, die an einem W50 befestigt ist. Gemessen wird laut Beck die zurückgelegte Strecke in Metern. Wer am weitesten kommt, wird dann auf den Siegertreppchen stehen. Jeweils die ersten drei können sich über Preise freuen.

Mitmachen kann jeder, der sich in der Lage fühlt, eine Seifenkiste zu bedienen. Auch Spaßmobile sind gern gesehen. Wer noch am Seifenkistenrennen teilnehmen möchte, sollte sich noch schnell anmelden per E-Mail unter: Traktorentreffen-Muelverstedt@gmx.de.

