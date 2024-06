Unstrut-Hainich-Kreis. Was gibt es Neues in der Region Mühlhausen und Bad Langensalza? Das lest Ihr hier.

Gesunde Mitarbeiter: Klinikum in Mühlhausen geht neue Wege

Wer zu ihr kommt, hat ein Problem: Stefanie Timm ist die Inklusionsbeauftragte im Ökumenischen Hainich-Klinikum in Mühlhausen (ÖHK). Seit vier Jahren arbeitet sie dort und sagt von sich, schon einiges bewegt, eine neue Struktur ins Gesundheitsmanagement gebracht zu haben. Timm ist gelernte Krankenschwester, hat Betriebswirtschaft und Marketing studiert -- und mit der Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung die Gesundheitstage am Klinikum etabliert. Vier sind es 2024 übers Jahr verteilt. Doch das ist nur ein Aspekt, wenn den Mitarbeitern die Mahlzeiten mal direkt ins Haus gebracht werden, wenn Spezialisten da sind, um Venen und Fußdruck zu messen, um nur einige Bespiele zu nennen. Es geht, sagt Timm, um weitaus mehr, um Mitarbeiter gesund zu halten und gesund zu bekommen.

Beim Gesundheitstag des ÖHK fuhren Stefanie Timm (von links), Dominik Korz, Christian Schneider und Andrea Mayer von der Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung Essen mit Lastenfahrrädern aus direkt an die Arbeitsplätze der Mitarbeiter. © Funke Medien Thüringen | Claudia Bachmann

Ein wesentliches Element sei das Wiedereingliederung-Management von Langzeitkranken. „Wer sechs Wochen krank ist, mit dem nehmen wir Kontakt auf und laden ihn zum Gespräch. Fast alle nehmen das Angebot an. Denn Wiedereingliederung darf nicht erst mit dem ersten Arbeitstag nach der Krankheit beginnen“, meinen Timm und ÖHK-Geschäftsführer Peter Fiege. Man müsse suchen, welcher Arbeitsplatz auf den Mitarbeiter passt, ein, wie es Fiege nennt, „positives Leistungsbild“ schaffen. Dass das ÖHK ein großes Haus ist und viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet, mache viele leichter. „Aber man muss es eben auch tun“, sagt der Geschäftsführer.

Im Alltag hätten sich die Arbeitsgruppen für psychische Gesundheit und Sucht bewährt. Acht Mitarbeiter mit Suchtproblemen hätten die Inklusionsteams in den vergangenen drei Jahren betreut - mit internen und externen Experten. Zudem gebe es inzwischen 25 „kollegiale Erstbetreuer“, Kollegen, die sich im Akutfall sofort um die Mitarbeiter kümmern. Außerdem bietet ein Duo bewegte Pausen an -- Bewegung mitten in der Arbeitszeit. In den vergangenen anderthalb Jahren habe es 32 Workshops gegeben, direkt in den einzelnen Häusern.

Ein Einsatz, der mit einem Preis vom Integrationsamt und von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege mit der Auszeichnung „Gesund und sicher organisiert“ gewürdigt wurde. cb

Mühlhausen feiert die Straßenmusik

Seit 2018 feiert Mühlhausen gemeinsam mit mehr als 500 Städten weltweit die „Fête de la Musique“. Am längsten Tag des Jahres, Freitag, 21. Juni, findet das „Fest der Musik“ hier nun zum fünften Mal statt. Bands, Solokünstler und Ensembles füllen dann erneut die Plätze und Straßen der Stadt mit Live-Musik und Lebensfreude. Es geht dabei um die ungezwungene Begegnung mit unterschiedlichsten musikalischen Genres, bei der sich die Besucher von mitreißenden Rhythmen, rockigen Klängen oder sanften Melodien in unserer malerischen Innenstadt verzaubern lassen können. Die Veranstaltung ist öffentlich, eintrittsfrei und ohne kommerzielle Absichten. Laut Stadtverwaltung gibt es rund zehn verschiedene Orte zum Musizieren. red

Bibliothek in Mühlhausen schließt eher

Aus betrieblichen Gründen schließt die Stadtbibliothek in der Jakobikirche in Mühlhausen am Montag, 17. Juni, bereits um 14 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Für gewöhnlich ist montags bis 18 Uhr offen. red

Hoffest bei den Landwirten in Kirchheilingen

Zum Hoffest lädt die Agrargenossenschaft Kirchheilingen für Samstag, 15. Juni, ab 10 Uhr ein. Sie verspricht für den Tag „Landwirtschaft zum Anfassen“ sowie „Vielfalt und Genuss“. Für Unterhaltung sollen die Thüringer Angermusikanten aus Kirchheilingen sorgen, die Guggegruppe aus Apolda, DJ Steffen Klempt; es wird eine Fotobox geben und einen Bauernmarkt. 20 Uhr soll ein Tanz- und Showabend mit „The Facility“ begonnen. red

