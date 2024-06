Unstrut-Hainich-Kreis. Was halten unsere Leser für berichtenswert? Was bewegt sie? Das lest Ihr hier.

Zwei Schulen laden gemeinsam zum Konzert

Am Abend des 11. Juni verwandelte sich der Schulhof des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Lengenfeld/Stein in eine Bühne voller Musik und Freude. Über das erste gemeinsame Sommerkonzert der benachbarten Käthe-Kollwitz-Grundschule und des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums, das rund 160 Schüler aktiv mitgestalteten, schreibt Lehrerin Barbara Hilpert:

Die Veranstaltung begann mit einem beeindruckenden Auftritt der Bläserklasse, deren harmonische Klänge das Publikum sofort in ihren Bann zogen. Im Anschluss daran brachte die Grundschule die Zuschauer mit einem erfrischenden Tanz und dem fröhlichen Lied „Ferienzeit“ in Sommerstimmung. Die jungen Talente der Klassen 3 und 4 begeisterten mit ihrer lebhaften Darbietung. Das abwechslungsreiche Programm setzte sich mit den stimmungsvollen Liedern des Schulchors und einzelner Klassen fort. Drei Schulbands aus den Klassen 8b, 10b und 12 boten rockige und poppige Auftritte, die das Publikum zum Mitwippen brachten. Auch die Musikkurse der Klasse 11 überzeugten mit ihren Ukulelen-Darbietungen und zeigten damit eine weitere musikalische Facette des Gymnasiums. Neben den musikalischen Darbietungen war der Abend auch eine Gelegenheit, Dankbarkeit auszudrücken. Der Förderverein des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums nutzte die Veranstaltung, um Tobias Kaufhold für sein Engagement bei der Beschaffung von Fördergeldern für neue Instrumente der Bläserklasse zu danken.

Erstes gemeinsames Sommerkonzert – die Grundschule verbreitete Sommerstimmung. © Barbara Hilpert | Barbara Hilpert

Thomas Berger und Julian Klauke wurden vom Förderverein geehrt. Dank ihrer Bemühungen verfügt ein weiteres Schulgebäude nun endlich über einen Netzwerkanschluss inklusive WLAN.

Die Musikkurse der Klasse 11 überzeugten mit ihren Ukulelen-Darbietungen. © Barbara Hilpert

Das Konzert war nicht nur ein musikalischer Erfolg, sondern auch ein Highlight, das die Gemeinschaft der beiden Schulen stärkte und die Zusammenarbeit förderte. Es war ein Abend voller Musik, Freude und stimmungsvolle Atmosphäre – ein wahrhaft gelungener Auftakt für gemeinsame Sommerkonzerte der beiden Lengenfelder Schulen.

Eltern werden zum Thema Drogen aufgeklärt

Präventionsangebote zur Drogenaufklärung am Gymnasium Großengottern schreibt Lehrer Matthias Schwarzkopf:

Das erste Glas Alkohol, der erste Joint…

Der Wunsch nach Zugehörigkeit, eine erhöhte Risikobereitschaft stellen mögliche Gründe dar, warum in der Pubertät junge Menschen häufig das erste Mal mit Drogen in Berührung kommen.

Die 7. Klassen des Gymnasiums Großengottern setzten sich aktuell in Unterrichtsprojekten und am außerschulischen Lernort mit der Thematik verantwortungsvoll auseinander.

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung trinken Teenager ihr erstes Glas Alkohol mit 14 Jahren. Sie rauchen den ersten Joint im Durchschnitt mit 15 Jahren. Frau Prütz von der Suchtberatungsstelle in Thüringen erzählt, dass Jugendliche auf dem Dorf tendenziell eher dem Alkohol und in der Stadt dem Cannabis zugeneigt sind. Auch Wirkstoffe wie THC können bei Jugendlichen schwere Schäden im Gehirn anrichten, weiß Frau Prütz zu berichten.

Da das Gehirn der Jugendlichen sich in einer empfindlichen Reifungsphase befindet, ist der Konsum hier besonders riskant. Mögliche langfristige Konsequenzen, die mit Drogenkonsum einhergehen, können Jugendliche oft nicht abschätzen.

Das Klassenlehrer-Jahrgangsteam Frau Gebauer/ Frau Wiedenroth und Herr Schwarzkopf/ Frau Vogt möchten mit dem thematischen Elternabend und den Unterrichtsprojekten sowie Projekttag die Aufklärung über gesundheitliche Folgen von Alkohol, Cannabis und anderen Drogen in den Focus rücken.

Frau Prütz berichtet aus der eigenen Praxis und benennt Fallbeispiele aus dem Kreis - der Lebenswelt der Schüler*innen. Sie zeigt, dass die Thematik keinen Bogen um das vermeintliche ländliche Idyll macht. Auch Jugend- und Sozialbetreuerin Franziska Witt, weiß von den Herausforderungen in der Landgemeinde zu berichten. Sie ist eine kompetente Ansprechpartnerin für Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde, ebenso die Schulsozialarbeiterin Frau Griesheimer.

Die Arbeit in den Vereinen, die Jugendlichen wichtige Freizeitperspektiven geben, kann neben schulischen sowie außerschulischen Präventionsangebotenen ein wichtiger Schlüssel gelingender Prävention sein und dazu beitragen, Schülerinnen und Schüler für die Risiken von Drogen zu sensibilisieren und Ihnen Alternativen anzubieten.

Theaterpremiere und Auszeichnung für Schüler aus Bad Langensalza

Schüler des Salza-Gymnasiums Bad Langensalza, der Grundschule Sonnenhof wurden mit Kulturzeugnissen ausgezeichnet. Theresa Eichhorn aus Bad Langensalza berichtet:

Die Aufführung des viel beachteten Theaterstückes „Time and time again“ liegt mittlerweile einen Monat zurück. Die Premiere des Stückes war für die Schülerinnen und Schüler des Salza-Gymnasiums der Auftakt einiger ereignisreicher Wochen, welche im Zeichen der „Besonderen Leistungsfeststellung“ der Klassenstufe 10 standen. Umso schöner war nach all der Aufregung nun die Möglichkeit, die Cassandra Chan-Kosiol den Jugendlichen bot: das Schwelgen in Erinnerungen an ein wahnsinnig großes, wichtiges und einzigartiges Projekt im Zeichen der Demokratie und des würdevollen Umgangs miteinander. Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Theaterstück zu filmen und für die große Leinwand perfekt aufzubereiten. So konnten die Schauspieler des Salza-Gymnasiums und der Sonnenhof-Grundschule auch einmal die Perspektive des Publikums einnehmen und im Burgtheater, welches einen würdigen Rahmen für die Filmpremiere bot, stolz sein auf das Erreichte. Es zeigte sich, dass das Zuschauen nochmals eine wichtige Reflexionsmöglichkeit bot. Zum einen für das eigene Agieren auf der großen Bühne, zum anderen für den bedeutsamen Inhalt: Nicht wegschauen bei Alltagsrassismus, aus der Geschichte lernen, gemeinsam solidarisch sein für die Werte unserer Demokratie! Stolz dürfen die 24 Jugendlichen und 13 Grundschüler auch auf die Auszeichnung mit dem Thüringer Kulturzeugnis sein. Dieses wird von der LKJ Thüringen und der Thüringer Staatskanzlei an Kinder und Jugendliche, welche aktiv und engagiert an einer kulturellen oder künstlerischen Tätigkeit teilnehmen, verliehen.

Stolz dürfen die 24 Jugendlichen und 13 Grundschüler auf die Auszeichnung mit dem Thüringer Kulturzeugnis sein. © Theresa Eichhorn

Das Projekt ist gefördert, durch die lokale Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Unstrut-Hainich „Gemeinsam Zukunft gestalten“, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit ihrem Bundesprogramm „Demokratie leben!“, sowie dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit ihrem Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk bunt“.

Gedenken an Palliativpatienten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Über eine Feierstunde für Angehörige von Palliativpatienten in der Gottesackerkirche Bad Langensalza schreibt Gisela Seifert:

Am 30. Mai fand in der Gottesackerkirche eine Gedenkfeier für die im Jahre 2023 verstorbenen Palliativpatienten des Unstrut-Hainich-Kreises statt, nachdem bereits eine Woche zuvor eine ähnliche Veranstaltung in der Jugendkirche in Mühlhausen auf große Resonanz gestoßen war.

Durch die Mitarbeiter des Palliativ-Netzwerkes Thüringen in Trägerschaft der Diako und des ambulanten Hospizdienstes der Malteser wurden diese Patienten und deren Angehörige auf ihrem schweren Weg unterstützt. Andererseits begleiteten viele Angehörige und Freunde den Weg der häuslichen Betreuung in der schweren Zeit der Krankheit und des Abschieds. Ihnen galt ein großer Dank.

Der Regenbogen war das Symbol der Gedenkfeier, als Zeichen der Hoffnung und Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Trauernden nutzten diesen Abend, um sich gemeinsam an ihre Angehörigen zu erinnern. Eine Brücke in den Farben des Regenbogens, zwischen Trauer und Freude beschrieb Pfarrer Zimmermann und würdigte die aufopferungsvolle Arbeit der Angehörigen und der professionellen Kräfte, um ein Sterben im Kreise der Familie zu Hause zu ermöglichen.

Musikalisch umrahmt wurde diese Feierstunde von jungen Musikern aus Nägelstedt und Mühlhausen sowie den Gospelfriends aus Bad Langensalza. Christina Michael, Koordinatorin des Palliativ-Netzwerkes Thüringen, geleitete durch diesen Abend. Danken wollen wir allen, die diese Feierstunde zu einem sehr würdevollen Gedenken gestalteten.

Schwieriger Weg zum Schild für den Kindergarten

Katharina Brand aus Großvargula schreibt über eine besondere Freude für die Kindergartenkinder:

Damit die 42 Kinder vom Kindergarten „Unstruthüpfer“ vom Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen genau wissen, wo sie täglich in Großvargula hinwollen, gibt es nun einen Wegweiser, der aus Initiative von Frau Katharina Brand und Frau Janette Kisser entstanden ist. Tommy Cramer (Firma Komplett Werbung GmbH) und das Ehepaar Rübbert (Metallbau Rübbert GmbH) hatten einen unglaublichen Anteil, indem sie die Beschilderung und die entsprechende Befestigung jeweils fertigten. Ein weiterer Dank gilt unserer Gemeinde für das Ermöglichen des Standortes der Beschilderung. Seit über drei Jahren versuchte Einrichtungsleiter Uwe Kukla ein Schild als Wegweiser zu organisieren, scheiterte jedoch an verschiedensten Hürden. Umso erfreulicher ist es, dass die kleinen Hüpfer diesen Meilenstein mit leckeren Obstkisten, die von Frau Janette Kisser gesponsort wurden, stattlich feiern können.

Der Weg zum Kindergarten in Großvargula ist nun nicht mehr zu verfehlen. © Katharina Brand

Gedicht sensibilisiert für den Blick auf die Welt

Unser Leser Georg Lammich aus Mühlhausen hat ein Gedicht verfasst, dessen Botschaft ihm besonders am Herzen liegt. Mit größter Besorgnis verfolgt er das aktuelle Konflikt- und Kriegsgeschehen auf der Welt, insbesondere im Gaza und der Ukraine:

Alle sind wir Erdenkinder

Wenn uns and‘re Menschen stören, and‘re Farbe, Haut, Design,lasst uns immer daran denken:Wir könnten selbst die and‘ren sein.

Denn: Alle sind wir Erdenkinder, keiner mehr und keiner minder, keiner besser oder schlecht. Alle haben wir im Leben eigentlich das gleiche Recht.

Was das Leben wirklich bringt, ob es scheitert, ob‘s gelingt,weiß keiner schon im Vorhinein. Wenige werden ins Geld geboren, doch viel zu viele in Not und Pein

