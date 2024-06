Bei Struth begeht ein Autofahrer einen Vorfahrtfehler, der ziemlich teuer wird. Bei Großmehlra macht ein Landwirt eine unschöne Entdeckung. Bei Dachrieden bremst ein Mann sein Auto zu heftig.

Hoher Schaden und zwei Verletzte nach Fahrfehler

In der Nähe von Struth sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengeprallt – zwei Menschen haben dabei leichte Verletzungen davongetragen. Nach Angaben der Polizei war ein Audi-A5-Fahrer aus dem Wartburgkreis der mutmaßliche Verursacher. Der 28-Jährige habe die Bundesstraße 249 benutzt und sei aus Richtung Eschwege gekommen. Als er am Abzweig Struth nach links abgebogen sei, habe er einem entgegenkommenden VW Tiguan die Vorfahrt geschnitten. Beim Zusammenstoß seien die VW-Fahrerin (61) und ihr Beifahrer (90) leicht verletzt worden. Am Audi gebe es 30.000 Euro Schaden, am VW 10.000 Euro. red

Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Heyerode

Nur fünf Minuten hat eine Frau ihren Audi A3 in Heyerode am Wiesenweg am Fahrbahnrand geparkt. Als sie am Samstag, 13.45 Uhr, zurück zum Auto kam, bemerkte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Laut Polizei sei ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich rückwärts gegen den Audi gestoßen. Der Verursacher habe sich einfach davongemacht. Am Audi gebe es Schäden von rund 1000 Euro. Zeugen würden gebeten, sich bei der Polizei Unstrut-Hainich, unter Telefon: 03601/4510 zu melden. red

Bei Solarpark werden mehr als 50 Zaunpfähle gestohlen

Etwa 50 bis 60 Weidezahnpfähle sind in Großmehlra (Nottertal-Heilinger Höhen) gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag meldete, wurde der Diebstahl am Samstagvormittag durch den Geschädigten festgestellt. Am Abend zuvor sei der Zaun noch intakt gewesen. Das Gelände befinde sich am Solarpark. Der oder die Täter seien nicht bekannt; sie hätten auch den Weidezaundraht durchtrennt. red

Auto ist schrottreif nach Überschlag

Unweit von Dachrieden ist ein Auto in den Straßengraben gefahren und auf dem Dach zum Liegen gekommen: Totalschaden. Der Fahrer (56) konnte den Renault nach Auskunft der Polizei allein und unverletzt verlassen. Er hatte am Samstag, 9.40 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Dingelstädt benutzt und an der Baustelle am Abzweig Dachrieden gebremst. Dabei sei der Pkw ausgebrochen. red