Mühlhausen. Das Wetter von Mitte März bis Mitte Juni bringt die Natur auf einen guten Weg. Das sind die Fakten.

Der Frühling 2024 war in Deutschland der wärmste seit Messbeginn im Jahr 1881. Der Klimawandel hat auch das Jahr 2024 von Anfang an voll im Griff. Der Mai war der zwölfte Montag nacheinander, in dem die Durchschnittstemperaturen zu hoch ausgefallen sind. Vom Wärmerekordjahr 2023 hat sich der Trend nahtlos bis heute fortgesetzt. Und die menschengemachte Erderwärmung hat zuletzt so schnell zugenommen wie nie seit dem Start der instrumentellen Aufzeichnungen.

Natur holt sich im Februar und März großen Vorsprung

Die Jahreszeitenbilanz der Wetteraufzeichnungen in Grabe, einem Ortsteil von Mühlhausen: 2,2 Grad zu warm, 50 Liter pro Quadratmeter zu viel Wasser und 45 Überstunden beim Sonnenschein. Selten einig waren sich die drei Frühlingsmonate beim Wärmeüberschuss mit gut zwei Grad Celsius. Der wärmste Februar seit Aufzeichnungsbeginn war bereits die Steilvorlage für eine außergewöhnlich warme Jahreszeit. Sehr milde Atlantikluft sorgte im März für eine Monatstemperatur, die drei Grad über dem langjährigen Mittel lag. 23 Vegetationstage waren dieses Jahr ziemlich einmalig für den ersten Frühlingsmonat. Februar und März, die mit ausreichend Wärme und Feuchtigkeit ausgestattet waren, haben der Natur zu einem großen Vorsprung verholfen.

Mit einem turbulenten Wettercharakter präsentierte sich ein typischer April. Es gab große Temperaturschwankungen, längere Trockenphasen, ein Frontgewitter und stürmisches Aufbegehren. Doch die bereits hohen Tagestemperaturen haben den Ostermonat ganz nebenbei zwei Grad zu warm gemacht.

Frostnacht Ende April sorgt für Schäden

Der dritte Frühlingsmonat war in Grabe mit 15,3 Grad Celsius um über zwei Grad zu warm. Vor allem waren es die bewölkten und damit milden Nächte, die das Mittel der Temperaturen so weit nach oben brachten. Die Eisheiligen fanden nicht statt, dafür hat die Frostnacht am 23. April bereits für Spätfrostschäden gesorgt. Doch die herausragende Eigenschaft der vergangenen 31 Mai-Tage war die Überversorgung mit Regenwasser. Die 111 Liter pro Quadratmeter entsprechen 118 Prozent Niederschlag. Nur 2013 war der Mai mit 137 Liter noch nasser.

Die 19 Tage kalendarischer Frühlingszuschlag im Juni haben doch unter der Schafskälte gelitten und beim Niederschlag ist noch Nachholebedarf.

Insgesamt hat das warme, feuchte und sonnige Frühjahr die Natur auf einen guten Weg gebracht.

Die Werte von Grabe: 10,7 Grad Celsius Frühlingstemperatur (langjähriger Schnitt 8,5); 190 Millimeter Niederschlag (138); 493 Stunden Sonnenschein (448); Temperaturextreme: -5,0 am 23. April und 28 Grad Celsius am 6. April.

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis