Unstrut-Hainich-Kreis. Was beschäftigt unserer Leser? Das erfahrt Ihr in diesen Leserzuschriften.

Aus der Schule hinaus ins neue Leben

Vier Schüler des Evangelischen Schulzentrums in Mühlhausen schlossen ihr Abitur mit 1,0 ab. Darüber schreibt Lehrerin Katrin Stedefeld:

Zwei Tage lang wurde den Schulabgängern des Evangelischen Schulzentrums in Mühlhausen in Anwesenheit ihrer Eltern, Verwandten, Freunde und Lehrer ihre Zeugnisse überreicht. Fünf Absolventen erhielten das Hauptschulzeugnis, zwei den Qualifizierenden Hauptschulabschluss und 35 Schülerinnen und Schüler beendeten erfolgreich die Regelschule, wobei Jolie Siegfried den besten Durchschnitt mit 1,7 erlangte. 31 Schulabgängerinnen und -abgänger, die das Abiturzeugnis verliehen bekamen, erreichten einen Durchschnitt von 1,84. Den hervorragenden Durchschnitt von 1,0 schafften in diesem Jahr gleich drei Schülerinnen und ein Schüler, nämlich Henriette Hemmann, Barbara Marciewicz und Lucia Schwarz sowie Jann-Erik Zenge.

Helene Muder und Jolie Siegfried (Klasse 10) erhielten eine Auszeichnung des Schulfördervereins für ihr außerunterrichtliches Engagement für die Schule.

Politische Bildung und soziales Engagement geehrt

Über eine Auszeichnung für herausragende Leistungen in der politischen Bildung am Seiler-Gymnasium Schlotheim schreibt Julia Schlimbach:

Zwei herausragende Persönlichkeiten des Seiler-Gymnasiums Schlotheim wurden jetzt im Thüringer Landtag in Erfurt für ihr besonderes Engagement in der politischen Bildung ausgezeichnet. Dunja Gallus, Lehrerin für Sozialkunde, und Noah Lustermann, Schüler der zwölften Klasse, erhielten für ihre vorbildlichen Leistungen und ihr Engagement jeweils eine Auszeichnung.

Noah Lustermann erhält die Gratulation von Toralf Schenk von der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (DVPB). © Julia Schlimbach

Dunja Gallus wurde als eine von nur zwei Lehrkräften in ganz Thüringen geehrt. Die Jury lobte besonders ihre vielfältige Arbeit und ihr großes Engagement für ihre Schülerinnen und Schüler. Frau Gallus macht Demokratie für junge Menschen erlebbar und fördert somit deren politisches Bewusstsein. Ein besonderes Highlight ihres Einsatzes ist die schulinterne Durchführung der Juniorwahl, bei der die Schülerinnen und Schüler demokratische Prozesse hautnah erleben können. Zudem überzeugten ihre Bemühungen, das Seiler-Gymnasium als berufsfreundliche Schule anerkennen zu lassen, die Jury besonders. Durch diese und viele weitere Aktivitäten trägt Dunja Gallus maßgeblich zur politischen Bildung und zur Vorbereitung ihrer Schüler auf das Leben nach der Schule bei.

Noah Lustermann, der in diesem Jahr den 2. Platz belegte, beeindruckte die Jury durch sein uneigennütziges Engagement. Seine Seminarfacharbeit und sein ehrenamtliches Engagement, insbesondere in Form von Nachhilfe und Lernpartnerschaften, fanden besondere Anerkennung. Als Klassensprecher, Mitglied der Schülervertretung und Chefredakteur der Schülerzeitung zeigt Noah herausragendes Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Die Jury lobte seine Fähigkeit, andere zu motivieren und zu inspirieren sowie seine Rolle als Vorbild für seine Mitschülerinnen und Mitschüler.

Die Verleihung dieser Preise im Landtag würdigt nicht nur die individuellen Leistungen von Dunja Gallus und Noah Lustermann, sondern unterstreicht auch die Bedeutung der politischen Bildung und des sozialen Engagements am Seiler-Gymnasium Schlotheim.

Die große Frage nach dem Warum

Anneliese Ludwig aus Niederdorla macht sich Gedanken über die Zukunft der Welt. Die hält sie in einem Gedicht fest:

Langsam sinkt die Nacht hernieder,Dunkelheit deckt alles zu.Müde liege ich im Kissen,doch ich finde keine Ruh.

Zweifel quälen meine Seelean allem, was ich denk‘ und tu.Gestern war ich groß und wichtig,heute bin ich klein und nichtig.

Ach, ich finde keine Ruh,wälze mich in meinem Bett,frage mich wozu, wozu.

Wozu müssen Wälder sterben,Menschen töten und verderben,Fluss und Meere müllen wir zu.

Ach, das alles raubt die Ruh.Wozu all das Hetzen, Rennen,Raffen, Streiten, Neiden, Trennen,niemand hört dem andern zu.

Wozu sich quälen, schaffen, streben,schnell vorbei ist dieses Lebenund ich frag wozu, wozu.

Wozu braucht der Mensch denn Waffen,strebt er gierig nur nach Geld,nackt muss er die Erde lassen,nichts gehört ihm auf der Welt.

Macht und Reichtum sind nur Drogen,die vom wahren Leben trennen,rauben uns Verstand und Ruh.Müde stell‘ ich mir die Frage:

Wozu das alles nur, wozu?

Entwicklung in Mühlhausen macht Hoffnung

Zur aktuellen Situation im Stadtrat von Mühlhausen schreibt Gisela Fulle aus der Kreisstadt:

Die Mühlhäuser Bürger haben mit ihrer Stimme das Mandat an Bewerber aus acht Parteien verteilt. Entsprechend ihrem Stimmenanteil haben die acht Parteien Anspruch auf insgesamt 36 Sitze im Stadtrat – ein schwieriges Unterfangen für die Parlamentsarbeit.

Im Rahmen der Konstituierung des Stadtparlaments haben demokratische Parteien ihre Kräfte auf Fraktionsebene gebündelt und verfügen insgesamt über 29 der 36 Sitze. Eine gute Entwicklung für die Demokratie – zur Nachahmung zu empfehlen.

Erfahrungsaustausch im Bratwurstmuseum

Christian Flieger aus Mühlhausen schreibt über ein Treffen der Vorstände vom Sozialverband VdK:

Die Vorstände des VdK trafen sich am Bratwurstmuseum. © Christian Fliegner

Seit 2014 gehören sie zum festen Programm im Kreisverband des Unstrut-Hainich: die jährlich ein Mal stattfindenden Treffen der Ehrenamtler des VdK-Kreisverbandes. Die Organisation der Treffen übernehmen die Ortsverbände, jedes Jahr ein anderer. In diesem Jahr kümmerte sich der Ortsverband Mühlhausen um die Zusammenkunft. Das Bratwurstmuseum am Stadtwald von Mühlhausen war ein guter Ort für die Verbindung von Erfahrungsaustausch und Pflege der Thüringer Bratwurstkultur. Bei Kaffee und Kuchen und natürlich einer Bratwurst wurden neue Vorhaben und Ideen diskutiert.

