Unstrut-Hainich-Kreis. Was gibt es Neues im Unstrut-Hainich-Kreis? Das lest Ihr hier.

Orgelkonzert in St. Petri-Margarethen

Was haben Max Reger, Jehan Alain und Ed Sheeran miteinander gemeinsam? Das fragt Organistin Christian Kropp. Er wird dieser Frage am Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, in der Petrikirche in Mühlhausen bei seinem Sommerkonzert nachgehen.

Der Newsletter für Unstrut-Hainich Alle wichtigen Informationen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits im letzten Jahr hatte es unter dem Titel „The Sounds of Silence“ einen Konzertmix aus verschiedenen Zeiten und Genres gegeben, jetzt folgt der zweite Teil. Kropp hat sich von einem Pop-Song des Duos Simon & Garfunkel inspirieren lassen und ruhigere Musik für sein Sommerkonzert ausgewählt. Da wird die große Niederländerin Margaretha de Jong mit zwei Meditationen zu hören sein, es erklingen zwei sehr bekannte ruhigere Werke von Max Reger und der französische Orgel-Mystiker Jean Langlais gibt sich mit seiner bekannten Adoration die Ehre. Dazwischen haben sich Ed Sheeran und Billie Eilish versteckt. Zehn Stücke aus dem letzten Jahrhundert aus England, Deutschland und Frankreich sollen in diesen unruhigen Zeiten nach Corona und angesichts eines Krieges in Europa zum Innehalten und Nachdenken anregen.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist wie immer frei, am Ausgang wird eine Spende für die Kirchenmusik in St. Petri erbeten.

Waldverein Mühlhausen startet in Hessen

Der Waldverein Mühlhausen wandert am Donnerstag, 27. Juni, von Wanfried nach Großtöpfer. Beginnend am Ortsausgang von Wanfried, führt die nach Vereinsangaben etwa elf Kilometer lange und als leicht eingestufte Strecke über Frieda und die ehemalige innerdeutsche Grenze nach Großtöpfer. Dort ist im neuen „Gutshof Großtöpfer“ eine Einkehr vorgesehen. Am Vormittag fährt der Bus um 9.30 Uhr am Bahnhof Mühlhausen und zehn Minuten später am Busbahnhof An der Burg los. Zurück geht es von Großtöpfer um 15.30 Uhr, teilt der Waldverein mit.

Malteser Trauer-Café lädt ein

Nach dem Verlust eines geliebten Menschen ist es für Trauernde nicht einfach, in den Alltag zurückfinden, weil es genau den nicht mehr gibt. „Trauernde sollen und dürfen sich die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben“, heißt es von den Maltesern. Sie laden monatlich zu einem Trauer-Café ein. Das nächste Mal für den 27. Juni, 14 bis 16 Uhr im Malteser Hospizdienstbüro in der Ammerstraße 99 in Mühlhausen. „Unser Trauer-Café ist ein offenes und kostenfreies Angebot. Wir leben unseren Glauben, aber wir sind für alle Menschen da, die uns brauchen, völlig unabhängig von einer Konfession“, heißt es von Stephanie Knorr von den Maltesern. Das Trauer-Café werde von ausgebildeten Trauerbegleiterinnen betreut. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 03601/ 8882915. Dort kann man sich auch anmelden.

Büchernachschub für junge Leser

„Endlich Ferien – endlich Zeit zum Lesen“, unter diesem Motto startet für Acht- bis Zwölfjährige das Freizeit-Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ in der Bibliothek der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt. „Wir sind bereits zum dritten Mal dabei und freuen uns schon auf viele lesebegeisterte Kinder“, sagt Sandra Seidel, Leiterin der Bibliothek bei der Übergabe des Bücherpaketes für das diesjährige Leseprojekt. Als Partner sind die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und die Sparkasse Unstrut-Hainich dabei. Bei einem Vor-Ort-Termin in der Bibliothek übergab Thomas Freund, Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle in Bad Tennstedt, das Lesematerial an Sandra Seidl. Sechs spannende Titel wurden für den diesjährigen Projektlauf ausgewählt. Damit möglichst viele Kinder an dem Projekt teilnehmen können, gibt es von jedem Buchtitel mehrere Exemplare. Zur Auftaktveranstaltung stellte Kika-Moderatorin und Autorin Tanja Mairhofer 85 Kindern aus den Klassen 3 und 4 der Sebastian-Kneipp-Grundschule das Projekt und die sechs aktuellen Bücher vor.

Alle interessierten jungen Leserinnen und Leser sind aufgerufen, in die Bibliothek zu kommen, sich zunächst eins der Bücher auszusuchen und ein Mitmachheft mit Fragen zu sichern. Im Anschluss an das Lesen sind die Jungen und Mädchen aufgefordert, die Bücher im Mitmachheft zu bewerten und auch Zeichnungen zu den Geschichten anzufertigen. Für besonders eifrige „Leseratten“ lobt die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen zusätzlich Preise aus: Zu Abschluss des Projektes steht ein Lesefest, bei dem die Preise vergeben werden.

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis