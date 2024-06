Mühlhausen. In der Reihe „Verborgene Schätze“ stellen Mitarbeiter der Mühlhäuser Museen einmal monatlich Objekte vor, die zu Unrecht ein unscheinbares Dasein fristen oder erst kürzlich aus dem Depot geholt wurden. Heute präsentiert der Kunstreferent Stefan Gregor ein sehr persönliches Werk eines bedeutenden Mühlhäuser Künstlers.

Die Mühlhäuser Museen verfügen über einen der größten Bestände an Werken des in Mühlhausen geborenen Künstlers Carl Gottfried Pfannschmidt (1819-1887). Anlässlich seines 200. Geburtstages fand im Jahr 2019 eine Sonderausstellung mit dem Titel „Diener der Schönheit. Carl Gottfried Pfannschmidt (1819-1887) – Eine Werkschau zum 200. Geburtstag“ im Kulturhistorischen Museum statt. Da Papier als Bildträger sehr anfällig für Beschädigungen ist, konnten damals nicht alle Werke, die sich in der Sammlung befinden, ausgestellt werden. Dazu zählt auch das Porträt Heinrich Philipp Pfannschmidts (1791-1852), das nun erstmals zu sehen ist. Der Porträtierte war des Künstlers Vater. Dieser erlernte in Chemnitz die Weberei. Bereits im Alter von zwanzig Jahren musste er als Kaufmann das Geschäft seines Vaters Christian Friedrich (1760-1812) in der Mühlhäuser Linsengasse übernehmen, nachdem dieser unvermittelt verstorben war.

Als 15-Jähriger nach Berlin zum Mal- und Zeichenunterricht

Heinrich Philipp förderte die künstlerische Begabung Carl Gottfrieds, sodass dieser als 15-Jähriger nach Berlin gehen und dort Zeichen- und Malunterricht nehmen durfte. Nach dessen Aussagen war sein Vater ebenfalls musisch interessiert und lebte seine kreative Ader aus: „Er zeichnete gut, machte Verse, sprach Französisch, sang einen schönen Tenor, spielte Harfe, Flöte, Klavier. Er fabrizierte Siegellack, Eau de Cologne und Tinte.“ Der Sohn porträtierte den Vater als Brustbild und im Halbprofil. Schwerpunkt der Darstellung ist das Gesicht des Kaufmanns. Dessen Züge, wie die Frisur, modellierte der Künstler fein und detailreich, während er den Rest nur angedeutete. Der Blick des Alten schweift in die Ferne, fast scheint es, als ob der Vater in Gedanken versunken war.

Das Porträt erfasst den Vater des Künstlers also in seinen „besten Jahren“. Carl Gottfried datierte das Bild nicht. Wenngleich er bereits vor seiner Berliner Zeit zeichnete, ist sehr wahrscheinlich, dass das Bildnis frühestens während seiner Studienzeit in Berlin (1835-1841) oder danach entstand. Die wohlproportionierte Körperlichkeit sowie die technisch versiert ausgeführten Gesichtszüge, Schattenwürfe und Haarlocken verraten den Einfluss des akademischen Zeichenunterrichts jener Zeit. Daher schuf der Künstler das Werk wohl um 1840.

