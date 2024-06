Unstrut-Hainich-Kreis. Poppiges, Blumiges, Comedy, Orgelmusik und ein Stadtfest: Der Unstrut-Hainich-Kreis hat am Wochenende einiges zu bieten.

1 Mühlhausens Kleinkunstsommer bietet drei Veranstaltungen

Ein ganzes Kleinkunst-Wochenende gibt es in Mühlhausen zum Abschluss des Kleinkunstsommers. Wie hört sich ein Volkslied in der Sprache der deutschen Beamten an? Was macht der Papst, wenn er nicht gerade betet? Wie lässt sich mit einer Ich-AG eine Menge Geld sparen? Diesen und anderen Fragen gehen Romy Hildebrandt und Jörg Lehmann in ihrem Programm „Wenn der Notenkopf errötet“ mit ausgewählten Worten und Tönen auf den Grund. Es beginnt am Freitag, 20 Uhr, auf dem Syndikatshof.

Samstag, 29. Juni, 20 Uhr, ist Nils Heinrich als „Junger Gebrauchter“ ab 20 Uhr auf dem Syndikatshof zu erleben. Nils Heinrich ist bekannt aus dem MDR, dem WDR, der ARD und dem ZDF. Doch das ist lange her, und deshalb treibt er jetzt sein Unwesen auf TikTok und Instagram. Innen drin ist er immer noch 25, draußen kriegt er jetzt Falten am Hals. Der Comedian macht aus sich sein eigenes Forschungsobjekt: Wird er werden wie seine Eltern? Wird er konservativ? Fragen über Fragen und eine einzige Erkenntnis: Du kannst nicht über den Tellerrand blicken, wenn du die Suppe bist.

Musikalisch wird es am Sonntag, 18 Uhr, auf dem Rathaushof. „Popsofa“ aus Köln, mit ihren Wurzeln in Mühlhausen spielt Rock-, Funk- und Soulmusik aus sechs Jahrzehnten. Neben Pop- und Rock-Klassikern gehören dazu auch kultige Schlager zum Mitsingen und die wichtigsten Hits der 70er, 80er und 90er bis zu den heutigen Charts.

2 Brunnenfest in Bad Tennstedt

In Bad Tennstedt wird am Samstag, 29. Juni, das traditionelle Heimat- und Brunnenfest gefeiert. Damit erinnert die Stadt an die 1811 entdeckte Schwefelwasserquelle, der die sie ihren Kurstatus verdankt. Um 14 Uhr wird die Blumenkrone am Brunnen abgelegt. Danach eröffnen Bürgermeister Jens Weimann (CDU) und Quellprinzessin Moana Seyfarth-Opel das Fest unter den Salutschüssen des Schützenvereins. Am bunten Festprogramm wirken der Kindergarten, der Frauenchor und Clown Hajo mit. Außerdem gibt es Spiele, Bastelstand, Hüpfburg und Markttreiben, wo Handgefertigtes angeboten wird. Ab 20 Uhr ist auf dem Festplatz Tanz mit den DJ’s Stefan & Stefan. Hier kostet der Eintritt 12 Euro.

3 Offene Gärten in Bad Langensalza

Einige von Bad Langensalzas schönsten Privatgärten sind am Sonntag zum „Tag der offenen Gärten“ zu bewundern. Wer sich zwischen 10 und 17 Uhr auf die Besuchsrunde begeben will, muss sich vorab in einem der beiden Eingangsgärten ein Ticket besorgen. Das kostet vier Euro. Die Gärten befinden sich am Thomas-Müntzer-Platz 4 bei Familie Hellmundt und in der Hüngelsgasse 16 (Familie Pistor). Eintrittskarten werden auch in der Touristinformation, Bei der Marienkirche 11, verkauft.

4 Marienkonzert: Ein Italiener in Mühlhausen

Der Förderverein Sauerorgel präsentiert Antonio Caporaso aus Süditalien an Thüringens größter Orgel aus dem 19. Jahrhundert, der Sauerorgel in Mühlhausens Marienkirche. Die Mühlhäuser Marienkirche öffnet ihre Pforten für Gäste und Besucher am Samstag, 29. Juni, um 14.30 Uhr. Eine halbe Stunde später beginnt das Konzert. Antonio Caporaso gastierte in mehreren Weltmetropolen wie in der St. Pauls Cathedral London , in Notre - Dame Paris, in Berlin oder Gent.

Der in Süditalien geborene und am Konservatorium lehrende Organist Caporaso hat für Freunde des italienischen Lebensstils eine Menge Noten aus seinem Heimatland im Gepäck, heißt es von Franziska Tottleben vom Vorstand des Vereins der Freunde der Sauerogel. Mit Werken von Vincenzo Antonio Petrali und Marco Enrico Bossi wird die Marienkirche musikalisch in eine italienische Kathedrale verwandelt.

Caporaso interpretiert auf der Orgel auch Werke großer deutscher Meister wie J. S. Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms, die sich von der italienischen Musik inspirieren ließen oder eine Weile ihres Lebens dort verbrachten.

5 Orgelkonzert in St. Petri-Margarethen

Was haben Max Reger, Jehan Alain und Ed Sheeran miteinander gemeinsam? Das fragt Organist Christian Kropp. Er wird dieser Frage am Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, in der Petrikirche in Mühlhausen bei seinem Sommerkonzert nachgehen.

Der Newsletter für Unstrut-Hainich Alle wichtigen Informationen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits im letzten Jahr hatte es unter dem Titel „The Sounds of Silence“ einen Konzertmix aus verschiedenen Zeiten und Genres gegeben, jetzt folgt der zweite Teil. Kropp hat sich von einem Pop-Song des Duos Simon & Garfunkel inspirieren lassen und ruhigere Musik für sein Sommerkonzert ausgewählt. Da wird die große Niederländerin Margaretha de Jong mit zwei Meditationen zu hören sein, es erklingen zwei sehr bekannte ruhigere Werke von Max Reger und der französische Orgel-Mystiker Jean Langlais gibt sich mit seiner bekannten Adoration die Ehre. Dazwischen haben sich Ed Sheeran und Billie Eilish versteckt. Zehn Stücke aus dem letzten Jahrhundert aus England, Deutschland und Frankreich sollen in diesen unruhigen Zeiten nach Corona und angesichts eines Krieges in Europa zum Innehalten und Nachdenken anregen.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist wie immer frei, am Ausgang wird eine Spende für die Kirchenmusik in St. Petri erbeten.

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis