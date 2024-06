Mühlhausen. Die Polizei in Mühlhausen wollten einen Elektrorollerfahrer kontrollieren. Dieser leistete Widerstand.

Polizisten wollten am Dienstagnachmittag am Kreuzgraben in Mühlhausen einen 30-jährigen E-Scooter Fahrer kontrollieren. Laut Polizei ignorierte er jedoch die Anhaltesignale und die Durchsagen durch den Lautsprecher. Als ein Beamter die Verfolgung zu Fuß antrat, flüchtete der 30-Jährige, prallte aber schließlich mit einem Passanten zusammen.

Der Newsletter für Unstrut-Hainich Alle wichtigen Informationen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch als der Man am Boden lag, leistete er Widerstand und verletzte dabei auch einen Polizisten leicht. Aufgrund des Verdachts auf den Konsum von Betäubungsmitteln wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrererlaubnis wurde ihm entzogen und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet..

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.