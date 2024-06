Unstrut-Hainich-Kreis. Gemeinsam feiern. Gemeinsam leiden. Wie geht es im Unstrut-Hainich-Kreis mit der Gemeinsamkeit weiter nach der Fußball-EM?

„Ole, Ole. Hauptsache Fußball“, viele in Deutschland, viele im Unstrut-Hainich-Kreis, feiern in diesen Tagen den Fußball und die Europameisterschaft. Wir alle sind dabei eine große Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der alle gleich sind, ganz egal woher man kommt, welche Vorlieben man hat oder in welche politische Richtung man geht. Niemand wird deklassiert, herabgesetzt oder diskriminiert. Jeder ist würdig, dieses Fest mitzufeiern.

Sebastian Alt aus Mühlhausen ist katholischer Seelsorger der JVA Tonna und der Jugendstrafanstalt Arnstadt. © Peter Weidemann | Bistum Erfurt

Das ist jetzt, aber was kommt nach der EM? In meinem Alltag erlebe ich es immer wieder, dass die Würde von Menschen aberkannt wird. Ich höre Sätze wie: Sie hat hier nichts zu suchen, sie nimmt mir die Arbeit weg. Seine Straftat ist so schlimm, dass man ihn wie Dreck behandeln muss. Deren Katze kackt in meinen Garten, das kann nur eine schlechte Familie sein. Den lassen wir nicht hier rein, er sucht nur einen Weg aus seiner Not.

Und dennoch steht in unserem Grundgesetz: Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Die kleine Holzskulptur mit einer Krone vermittelt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. © Sebastian Alt

Wenn Sie das Bild betrachten, sehen Sie eine kleine Holzskulptur mit einer Krone. Diese Königsskulpturen fertigte Ralf Knoblauch, ein Diakon aus Bonn, und lässt sie an Orten der Würde beherbergen. So stehen solche Könige in Krankenhäuser, Gefängnissen, Kindergärten, Arbeitsämter und vielen anderen Institutionen, um daran zu erinnern, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist und eine (Königs-)Würde besitzt, welche uneingeschränkt und ewig gilt.

Fußball ist ein wunderbar verbindender und, im positiven Sinne, gleichmachender Sport. Egal ob man Spieler oder Fan ist, man gehört zur Gemeinschaft. Egal für welche Mannschaft man ist, nach dem Spiel feiert man zusammen die EM weiter. Egal wie gut oder schlecht die eigene Mannschaft war, am Ende wird man getröstet oder tröstet den anderen.

Doch wie ist es nach oder neben der EM? Wollen wir in alte Muster zurückfallen? Oder gönnen und reichen wir jedem Gegenüber seine eigene Krone!?

