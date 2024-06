Unstrut-Hainich-Kreis. Was ist los im Unstrut-Hainich-Kreis? Die Antwort findet Ihr hier.

Hitchcock in der Untermarktskirche in Mühlhausen

Improvisierte Filmmusik zum Stummfilm „The Lodger“ von Alfred Hitchcock gibt es am Freitag, 5. Juli, 19.30 Uhr, in der Bachkirche Divi Blasii in Mühlhausen. The Lodger (Der Mieter) ist ein britischer Stummfilm aus dem Jahr 1927. Die Orgel spielt Marius Beckmann. Der Eintritt ist frei. red

Sommerkonzert in Bad Langensalza

Das Collegium musicum Bad Langensalza hat in den vergangenen Wochen Werke aus drei Jahrhunderten einstudiert, die am Sonntag, 30. Juni, 15 Uhr im Saal des Friederiken-Schlösschens in einem Sommerkonzert erklingen sollen. Auf dem Programm steht erstmals ein Stück mit Klavier solo. Es handelt sich um die Sinfonia aus Johann Sebastian Bachs Kantate Nr. 35. Schließlich erklingen eine Reihe von sommerlichen Volksliedern und Lieder aus dem Repertoire der Comedian Harmonists wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Veronika, der Lenz ist da“ und „Wochenend‘ und Sonnenschein“. red

Gottesdienst macht sich auf den Weg

Muss ein Gottesdienst immer in der Kirche stattfinden? Keinesfalls, meint Pfarrerin Christiane Apitzsch-Pokoj. „Gottesdienst und Andachten können überall gefeiert werden.“ Sie lädt zu einem Gottesdienst auf dem Weg ein. Am Sonntag, 30. Juni, starten die Gläubigen um 10 Uhr vor der Kirche in Kammerforst und machen sich auf den Weg nach Oppershausen. „Unterwegs werden wir innehalten, Texte hören, Lieder singen und beten. In Oppershausen erwartet uns dann ein Imbiss“, informiert Apitzsch-Pokoj. red

Ganoven im Urlaub nicht auf den Leim gehen

Die ehrenamtlichen Sicherheitsberater des Unstrut-Hainich-Kreises führen am Dienstag, 2. Juli, von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Frauenrings am Lindenbühl 28/29 in Mühlhausen (ehemals Amtsschimmel) ihre nächste Beratung für Seniorinnen und Senioren durch. Einer Mitteilung der Sicherheitsberater lautet das Thema des Tages: „Urlaubszeit - Geben Sie Betrügern keine Chance“. red

Museumsnacht auf dem Wehrgang in Mühlhausen

Zu einer Museumsnacht laden die Mühlhäuser Museen für den 13. Juli ab 18 Uhr auf die Historische Wehranlage ein. Unter dem Titel „Reiches Mühlhausen“ sollen die Gäste in die faszinierende Vergangenheit der Stadt eintauchen und Schätze und Geschichten entdecken. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Jazzkapelle „con:fusion“. Tickets sind in den Mühlhäuser Museen und der Tourist-Information Mühlhausen erhältlich. red

Spende aus Köln fürs Hospiz in Mühlhausen

Burkhard Minner aus Köln ist gern und oft in Mühlhausen. Er spendete mit seiner Frau 2000 Euro für das Hospiz-Projekt. „Ich finde das Projekt großartig und unterstütze den Verein for Life.“

Burkhard Minner (Mitte) übergibt die Spende an Oskar Mikulik (links) und Alexander Wettig (rechts) vom Verein For Life. © Anke Pfannstiel | Anke Pfannstiel

Ende Juni war für das Hospiz Haus Evelyn der Grundstein am Rande von Mühlhausen gelegt worden. Vereinsvorstand Oskar Mikulik betonte die Bedeutung des Patenprojekts, das ins Leben gerufen wurde, um das Hospiz auf ein solides Fundament zu stellen. Ziel des Projekts ist es, 2000 Hauspaten zu gewinnen, die jeweils 500 Euro spenden. Als Dankeschön erhalten die Paten ein Namensschild auf einer Tafel am Gebäude. Angesprochen seien Vereine, Unternehmen, Familien und Einzelpersonen – jede Unterstützung werde gebraucht. Zwölf Zimmer für Sterbenskranke sollen bis Ende 2025 entstehen. cb

Selbsthilfegruppe für Adipositas-Patienten

In Mühlhausen gibt es eine neue Selbsthilfegruppe. Sie trägt den Namen „Durch dick und dünn“. Das teilt das Landratsamt mit. Eingeladen mitzumachen sind alle, die unter der Krankheit Adipositas leiden und sich über einen operativen Eingriff und das Leben danach informieren möchten. Ebenso Angehörige. Anmeldung im Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes, Telefon 03601/802362.

Interessierte können auch gleich direkt zum Treffen am 22. Juli, 16.30 Uhr, in den Räumen der Volkssolidarität in Mühlhausen, Jüdenstraße 34, kommen. red

