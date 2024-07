Unstrut-Hainich-Kreis. Eine Musikgröße vergangener Tage kommt nach Mühlhausen; und in Bad Langensalza beginnt eine kulturelle Sommerreihe. Hier gibt es Tipps für euer Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis.

1 Musik-Größe in der Kulturfabrik in Mühlhausen

1988 spielten sie vor 70.000 Menschen im Vorprogramm von James Brown und jetzt am Samstag, 19.30 Uhr, kommen sie auf die Kufa-Bühne in Mühlhausen: Dirk Zöllner und André Gensicke gründen im Juni 1988 ihre Bigband „Die Zöllner“. In gemeinsamer Autorenschaft haben sie etliche Titel geschrieben, im September dieses Jahres erscheint mit „Portugal“ das 17. Album. Ein Ereignis besonderer Art ist es aber auch, die beiden mal ohne ihre Band zu erleben. Mit Klavier und Gitarre und im verbalen Schlagabtausch geben sie sich gegenseitig Vorlagen, provozieren, experimentieren und liefern am Ende trotzdem ein harmonisches musikalisches Gesamtwerk ab. So soll es auch am Samstag im Ledernen Käppchen in Mühlhausen sein.

2 Start der Sommerlaune-Saison in Bad Langensalza

Mit viel Musik und guter Laune füllt die Stadt Bad Langensalza den Juli. Denn die außergewöhnliche Veranstaltungsreihe „Sommerlaune“ im Arboretum geht in die vierte Runde. Den Auftakt macht am Freitag, 5. Juli, 19 Uhr, das Konzert mit Dead Man’s Hand aus Leipzig. Das Irish-Folk-Quintett will den Zauber der grünen Insel heraufbeschwören. Dafür hat die Band Lieder über Frauen, Suff und Revolution ausgegraben, in denen sich die Gegensätze der irischen Küste widerspiegeln – sanft und rau.

3 Mühlhausens Industriegeschichte vorgestellt

Die Mühlhäuser Industriegeschichte will eine Stadtführung in Mühlhausen am Samstag, 6. Juli, vorstellen. Ab 14 Uhr geht es auf die Spuren großer Mühlhäuser Betriebe. Der Rundgang beginnt vor der einstigen Thuringia Brauerei am Äußeren Frauentor und stellt das Verlags- und Druckereiwesen in Mühlhausen in den Mittelpunkt. Er wird an Aulepps Strickerei in der Brückenstraße enden. Eine Anmeldung zur 90-minütigen Führung ist notwendig. Tickets müssen vorab bei der Tourist-Information Mühlhausen, Telefon: 03601 / 40 47 70 gekauft werden.

4 Hitchcock in der Untermarktskirche in Mühlhausen

Improvisierte Filmmusik zum Stummfilm „The Lodger“ von Alfred Hitchcock gibt es am Freitag, 5. Juli, 19.30 Uhr, in der Bachkirche Divi Blasii in Mühlhausen. The Lodger (Der Mieter) ist ein britischer Stummfilm aus dem Jahr 1927. Die Orgel spielt Marius Beckmann. Der Eintritt ist frei.

5 Vier Tage Ablassfest in Thamsbrück

Thamsbrücks Ablassfest ist einmalig in der ganzen Welt. Denn Ursprung ist der ostfriesische Feldzug 1501. 30 Thamsbrücker wurden in die Schlacht geschickt. Als Dank bekam die Stadt eine Fahne und das Recht, jedes Jahr einen Umzug durchzuführen. Sonntag, 13.30 Uhr, wird spektakulär um die Stadt gekämpft. Montag geht es weiter. Um 13.30 Uhr startet der Tetzelwagen-Umzug und um 14.30 Uhr die Ablasspredigt. Anschließend geht der Teufel 15.30 Uhr mit den Müllern der Altweibermühle auf Hexenjagd. Ab 19 Uhr steigt das Ablass-Finale.

