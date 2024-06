Mühlhausen. Warum zwei Radfahrer Anzeigen am Hals haben, das lest Ihr hier.

Zwei Radfahrer, die unter Alkohol und Drogen standen, schnappte die Polizei am Wochenende in Mühlhausen. Am frühen Sonntagmorgen sei die Polizei darüber informiert worden, dass sich ein etwa 40-Jähriger An der Stätte in Mühlhausen „nicht ganz normal“ benehme. Die Polizei stellte fest: Der Mann stand unter Alkohol und Drogen, lehnte aber jede Hilfe ab und wollte nach Hause. Und das trotz Belehrung per Rad. Er wurde gestoppt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt - und eine Anzeige gab es gleich auch noch.

Der Newsletter für Unstrut-Hainich Alle wichtigen Informationen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein paar Stunden zuvor, Samstagnachmittag, hatte die Polizei einen Radfahrer (67) in der Mittelstraße in Mühlhausen kontrolliert. Der Mann wurde angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten sei aufgefallen, dass der Fahrradfahrer sehr stark nach Alkohol roch. Der Atem-Test ergab 1,82 Promille. Auch hier folgten Blutentnahme und Anzeige.

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis