Unstrut-Hainich-Kreis. Was lässt sich erleben rund um Mühlhausen in den nächsten Tagen? Das lest Ihr hier.

Wildnis-Programm für Ferienkinder in Mühlhausen

„Verschollen in der Wildnis“ ist das etwas andere Ferienerlebnis für naturverbundene Kinder in Mühlhausen. Das wird für zwei separate Gruppen angeboten: am 8./9. Juli und 12. Juli sowie 10./11. Juli und 12. Juli. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung werden die Ferienkinder spielerisch in ihren Umweltkompetenzen geschult und können die heimische Landschaft als Naherholungs- und Erlebnisraum erfahren. Um dieses Erlebnis zu schaffen, wird mit einer festen Gruppe von je 15 Jugendlichen ein Survivaltraining durchgeführt.

Hierbei lernen sie den Umgang mit Wasser und Feuer, bauen sich einen Unterschlupf, erfahren Näheres über Notsignale für Suchmannschaften und bekommen Kenntnisse in der Ersten Hilfe. Für Freitag, 12. Juli, ist ein gemeinsamer Ausflug beider Gruppen in den Kletterwald nach Kammerforst geplant. Anmeldungen für die Ferienfreizeiten unter Telefon: 03601 / 812390 oder Mail an kijub@muehlhausen.de. Es handelt sich um ein Angebot des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Mühlhausen zusammen mit dem Mühlhäuser Mehrgenerationenhaus. red

Klingende Stadtführung durch Mühlhausen

Zu einer klingenden Stadtführung ist für den 5. und 6. Juli in Mühlhausen eingeladen. Die Führung beginnt um 11.30 Uhr, das Mittagskonzert in der Kirche St. Marien eine halbe Stunde später. Treffpunkt ist die Tourist-Information in der Ratsstraße 20 in Mühlhausen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Spende wird erbeten. Gleichfalls kostenfrei ist das Konzert, informiert die Stadtverwaltung. Zu hören ist Marius Beckmann. Neben eigenen freien Improvisationen spielt er Werke von Jean-Marie Plum, Emile Bourdon, Camille Jacquemin.

Der Newsletter für Unstrut-Hainich Alle wichtigen Informationen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marius Beckmann ist ein deutscher Organist und Komponist. Seinen ersten Musikunterricht erhielt er im Alter von fünf Jahren. Beckmann studierte Kirchenmusik in Düsseldorf sowie Orgelimprovisation und Orchesterleitung in Paris. Nach Stationen in Bonn und Troyes war er Organist der St.-Joseph-Kirche in Kassel-Rothenditmold und von 2019 bis 2022 hauptamtlicher Kirchenmusiker an St. Georg und zum Titularorganist an der Koulen-Orgel von St. Sebastian in Augsburg tätig. Seit November 2022 ist er Organist und künstlerischer Leiter an der Feith-Orgel in St. Gertrud in Dingelstädt. red

Klezmermusik kommt nach Schlotheim

Auf die Kunstbühne „Atelier“ nach Schlotheim (Tannenweg) ist für Samstag, 6. Juli, 18 Uhr, eingeladen. Zu Gast ist Søren Thies mit der fesselnden Erzählung von „Von Odessa nach Paris“. Dabei entführt er in die Welt eines Klezmermusikers, der sein Schtetl hinter sich lässt, um in der Ferne sein Glück zu suchen. In dieser einzigartigen Geschichte verbindet sich die Melancholie Osteuropas mit der spielerischen Leichtigkeit Frankreichs. Søren Thies, 1969 in Hamburg geboren, ist ein äußerst vielseitiger Künstler, der nach dem Studium der Völkerkunde, Musikwissenschaft und Geografie beschloss, die Musik zum Hauptberuf zu machen. Karten unter Telefon: 01577/249 81 22 oder 036021/808 18. red

Struth wechselt nun auch bei Abwasser ins Eichsfeld

Das Versorgungsgebiet des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) wächst ein weiteres Mal: Seit 1. Juli gehört nun auch die Dingelstädter Ortschaft Struth dem WAZ an. Durch den Vertragsabschluss werden sämtliche Aufgaben der Abwasserentsorgung einschließlich der Entgelterhebung auf den Zweckverband übergehen, dessen Betriebsführung der EW Wasser GmbH obliegt.

Der Beitritt der Ortschaft Struth stellt mittlerweile die achte Erweiterung des WAZ-Versorgungsgebiets dar, das im Bereich der Abwasserentsorgung somit 107 Gemeinden und Ortsteile mit rund 73.000 Einwohnern umfasst. Die Aufgabe der Wasserversorgung Struths obliegt weiterhin dem Obereichsfeldischen Wasserleitungsverband mit Sitz in Großbartloff.

Im Bereich der Wasserversorgung gehören 76 Gemeinden und Ortsteile zum Zweckverband. 107 Gemeinden und Ortsteile zählen im Bereich der Abwasserentsorgung zum WAZ Obereichsfeld.

Unter der Betriebsführung der EW Wasser hat der Verband seit Gründung im September 1991 bis heute rund 300 Millionen Euro in die Abwasserentsorgung und etwa 58 Millionen Euro im Bereich der Trinkwasserversorgung investiert. In Thüringen zählt der WAZ Obereichsfeld zu den flächenmäßig größten Wasser- und Abwasserverbänden. red