Schönstedt. Die Flammen in einem Hackschnitzelbunker der Gärtnerei in Schönstedt führten am Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Bundesstraße 247 musste wegen starker Rauchentwicklung und der Löscharbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 11.45 Uhr schrillten die Alarmmelder und Sirenen in der Landgemeinde Unstrut-Hainich und bei der Feuerwehr Bad Langensalza. © Funke Medien Thüringen | Daniel Volkmann

Auch Kreisbrandinspektor Florian Krieg sowie zwei Polizeistreifen und Rettungskräfte eilen nach Schönstedt. © Funke Medien Thüringen | Daniel Volkmann

Die Landgemeindefeuerwehren aus Schönstedt, Großengottern, Altengottern sowie Kräfte aus Weberstedt, Mülverstedt und Bad Langensalzas Feuerwehrleute rücken an, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. © Funke Medien Thüringen | Daniel Volkmann