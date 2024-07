Unstrut-Hainich-Kreis. Neben einer musikalischen Reise durch Spanien stehen auch ein Schmetterlingstag und Orgelführungen auf dem Programm.

Musikalische Reise durch Spanien in Eigenrieden

Ein Stück Spanien kommt am Sonntag, 14. Juli, ab 17 Uhr auf den „Hainich-Zeit“-Hof nach Eigenrieden. Unter dem Motto „Viva Sevilla“ präsentiert Gitarrist Roger Tristao Adao in der Kreuzstraße 1 ein kontrastreiches Programm, das zwischen zarter Melancholie und feurigen Rhythmen balanciert. Außerdem werden Flamencotänze wie die Farruca oder Soleares zu hören sein. Der Musiker erzählt zwischendurch so manche unterhaltsame und amüsante Anekdoten aus seinem Leben.

Nicht nur in der Musik, sondern auch im Essen können Gäste Spanien entdecken: Küchenmeister Marcus Henning bietet von der spanischen Küche inspirierte, kleine, hausgemachte Köstlichkeiten. Der Eintritt zum Konzert beträgt 15 Euro, Reservierungen sind unter der Telefonnummer: 01781481447 oder per Mail an: kontakt@hainich-zeit.de möglich.

Schmetterlingstag in Hütscheroda

Zahlreiche Informationen zu heimischen Schmetterlingen erfahren Interessierte am Sonntag, 7. Juli, im Wildkatzendorf Hütscheroda. Dort lädt die Natura 2000-Station Unstrut Hainich/Eichsfeld nämlich zu einem „Schmetterlingstag“ ein. Welche genau bei uns leben, was sie brauchen, wie wir sie schützen und wie wir ihnen in unseren eigenen Gärten oder auf dem Balkon helfen können, erfahren Gäste bei der Veranstaltung. Durchgeführt wird sie von Marcel Komischke, Leiter des Projektes „VIA Natura 2000“.

Das Projekt soll den Lebensraum Blumenwiese und Feldrain an diesem Tag erlebbar machen. Herzlich eingeladen sind alle, die herausfinden möchten, welche Schmetterlinge sich hinter Namen wie „Wiesenvögelchen“, „Dickkopffalter“ oder „Kaisermantel“ verbergen. Es wird außerdem erklärt, warum Feldraine nicht nur für diese Tiere überlebenswichtig sind.

Das Programm zum Schmetterlingstag wird mit zwei thematisch geführten Familienwanderungen ergänzt. Bastel- und Mitmachangebote laden zum Verweilen in Hütscheroda ein.

Gestartet wird in den Schmetterlingstag ab 11 Uhr auf dem Picknickplatz neben dem Schaugehege des Wildkatzendorfes Hütscheroda. Bis 15 Uhr gibt es Bastel-, Mitmach- und Informationsangebote, die geführten Wanderungen beginnen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr und dauern jeweils circa anderthalb Stunden. Geleitet werden sie von Marcel Komischke und Lars Ludwig.

Die Veranstaltung ist kostenlos, Reservierungen für die Wanderung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfohlen unter Telefon: 036254 / 86 51 80 oder per Mail an: info@wildkatzendorf.de.

Uhrensammlung in Büttstedt

Eine umfangreiche Uhrensammlung können Besucherinnen und Besucher am Dienstag, 9. Juli, in Büttstedt bestaunen. Dort stellt Werner Hanstein nämlich in einer Scheune eines Vierseitenhofes seine Exponate aus. Dazu gehören mechanische und elektromechanische Turmuhren von 1899 bis 1960 – Die Uhr von 1899 ist sogar noch funktionstüchtig.

Hanstein besitzt zudem noch mehrere elektromechanische Hauptuhren. Eine von ihnen steuert eine Nebenuhrlinie mit circa zehn Nebenuhren. Zusätzlich werden noch ungefähr 200 Wohnzimmer- und Küchenuhren zu sehen sein. Eine selbstgebaute Astrolabiums-Uhr, an der astronomische Sachverhalte wie Lage von Sonne und Mond, die Mondphasen und die Stellungen der Planeten ablesbar sind, vervollständigt die Sammlung.

Der Newsletter für Unstrut-Hainich Alle wichtigen Informationen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besucher können mit der Urania am 9. Juli um 15 Uhr die Sammlung in Büttstedt besichtigen. Wer Interesse hat, meldet sich bitte unter Telefon: 03605/546151 oder per Mail an: urania@urania-eichsfeld.de.

Orgelführung in Mühlhausen

Thüringens größte Orgel des 19. Jahrhunderts, die Sauerorgel in St. Marien in Mühlhausen, ist am 10. Juli zu bestaunen. Nach einer über zweijährigen Restaurierung hören Gäste dieses besondere Exemplar weitestgehend in originalem Zustand. Es wird ein Blick hinter das Orgelprospekt geworfen und Besucherinnen und Besucher lernen dabei den Spieltisch als Regiezentrale für Klänge und Funktionen des komplexen Instrumentes kennen.

Die Führungen starten jeweils 14 Uhr am Westportal von St. Marien in Mühlhausen, eine Anmeldung unter Telefon 03601 / 85660 ist erforderlich.

Ferienbetreuung im Ökumenischen Hainich-Klinikum

Eine Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche bietet das Ökumenische Hainich Klinikum (ÖHK) seinen Mitarbeitenden dieses Jahr für vier Wochen an – jeweils zehn Stunden. Die Betreuung beginnt extra früh, damit auch die Kinder des medizinischen Pflegepersonals in die Ferienbetreuung gehen können und somit der Schichtdienst nicht benachteiligt ist. Pro Woche werden 15 bis 20 Kinder betreut. Angeboten werden Ausflüge, Erste-Hilfe-Kurse, Tauchschnupperkurse, es wird gebastelt und sich sportlich betätigt bei einer Unstrut-Wanderung, einem Sportfest oder auch bei Schwimmbadbesuchen. Die Verpflegung übernimmt das Klinikum und auch der wöchentliche Unkostenbeitrag wird durch das ÖHK subventioniert.

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis