Unstrut-Hainich-Kreis. Was gibt es Neues im Unstrut-Hainich-Kreis? Das lest Ihr hier.

Ferien in der Skate-Halle

Die Stadt Mühlhausen lädt Schüler ein zu einem Skate-Workshop. Der findet vom 15. bis zum 19. Juli im Thuringia Funpark statt. Dort bieten einer Mitteilung aus dem Rathaus zufolge Thomas Brämer und Elmar Maria Henrich von der „MockUp Skateschule“ Bad Hersfeld einen Workshop an. Anmeldungen für diese und alle anderen Ferienfreizeiten unter Telefon: 03601 / 812390 oder Mail: kijub@muehlhausen.de

Mühlhäuser machen sich stark für Krebsgesellschaft

Die Besucher der Akademie am Vormittag im Haus der Kirche in Mühlhausen haben 700 Euro für die Thüringische Krebsgesellschaft gespendet. Mit dem Geld soll die Beratungsstelle in Mühlhausen unterstützt werden, sagte Roland Bastubbe vom Akademie-Team.

Der Onkologie-Experten des Universitätsklinikums Jena, Andreas Hochhaus, war zu Gast in der Akademie am Vormittag. © Karin Bühner | Karin Bühner

Anlass der Spendenaktion war ein Vortrag des Onkologie-Experten des Universitätsklinikums Jena, Andreas Hochhaus. Er ist auch Vorstandschef der Thüringischen Krebsgesellschaft und mahnte eine breitere Unterstützung für die Betreuung von Krebspatienten im ländlichen Raum an.

Die Versorgung von Krebskranken auf dem Land müsste ebenso gut funktionieren wie in den großen Zentren, so Hochhaus. In der Beratungsstelle in Mühlhausen werde seit ihrer Eröffnung vor einem Jahr eine hervorragende Arbeit geleistet. Es sei die einzige Thüringer Beratungsstelle im ländlichen Raum.

In Thüringen erkranken laut Hochhaus pro Tag 40 Menschen an Krebs. Künftig sollen die Versorgungsstrukturen weiterentwickelt und die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern der Region und niedergelassenen Ärzten verbessert werden.

Mit dem Vortrag zum Thema Krebs endete das Sommersemester der Akademie am Vormittag. Seit Jahresbeginn konnten mit den Vorträgen über 400 Besucher erreicht werden. Fürs Wintersemester 2024/25 sind sechs Veranstaltungen geplant. Los geht es am 2. September mit einem Vortrag über Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Weitere Themen sind 35 Jahre Friedliche Revolution, Mühlhäuser Tansania-Hilfe, das außergewöhnliche Leben von Janusz Korczak, ein Vortrag über den Nikolauskult, und die Besucher werden mit der faszinierenden Welt des Rotmilans vertraut gemacht.

Die Akademie am Vormittag ist ein kostenloses Bildungsangebot der evangelischen Kirche in Mühlhausen, das vor vier Jahren gestartet ist. Seither nahmen rund 2200 Besucher an den 40 angebotenen Vorträgen teil. red

Spende aus Köln fürs Hospiz in Mühlhausen

Burkhard Minner aus Köln ist gern und oft in Mühlhausen. Er spendete mit seiner Frau 2000 Euro für das Hospiz-Projekt. „Ich finde das Projekt großartig und unterstütze den Verein for Life.“

Burkhard Minner (Mitte) übergibt die Spende an Oskar Mikulik (links) und Alexander Wettig (rechts) vom Verein For Life. © Anke Pfannstiel | Anke Pfannstiel

Ende Juni war für das Hospiz Haus Evelyn der Grundstein am Rande von Mühlhausen gelegt worden. Vereinsvorstand Oskar Mikulik betonte die Bedeutung des Patenprojekts, das ins Leben gerufen wurde, um das Hospiz auf ein solides Fundament zu stellen. Ziel des Projekts ist es, 2000 Hauspaten zu gewinnen, die jeweils 500 Euro spenden. Als Dankeschön erhalten die Paten ein Namensschild auf einer Tafel am Gebäude. Angesprochen seien Vereine, Unternehmen, Familien und Einzelpersonen – jede Unterstützung werde gebraucht. Zwölf Zimmer für Sterbenskranke sollen bis Ende 2025 entstehen. cb

Treffen der Wanderfalken

Wie die Wanderfreunde der Wanderfalken mitteilen, findet am Freitag, 12. Juli, ab 12 Uhr, ihr Sommerfest im Logenhaus in Mühlhausen, Puschkinstraße, statt. Darüber informiert Joachim Kriese. red

Konzert an der restaurierten Orgel in Schlotheim

Sommerfrische – Konzert zur Orgelweihe. Unter diesem Motto gastiert der Thüringer Orgelsommer am Sonntag in Schlotheim. Ab 16 Uhr wird die in mehreren Etappen restaurierte und nun endgültig fertiggestellte Orgel von St. Servator mit einem feierlichen Konzert der Öffentlichkeit im Rahmen des Festivals „Thüringer Orgelsommer“ präsentiert. Für das Konzert sind der Organist Theophil Heinke aus Waltershausen und der Violinist David Gorol aus Berlin zu Gast. Die beiden Künstler werden ein virtuoses Programm mit sommerlicher Musik erklingen lassen, bei dem unter anderem einige Sätze aus G. F. Händels „Feuerwerksmusik“ sowie aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi zu hören sein werden. red