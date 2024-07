Unstrut-Hainich-Kreis. Regen, Regen, Regen: Doch das viele Nass im Juni hatte für den Unstrut-Hainich-Kreis auch seine guten Seiten.

Im Juni 2024 zeigt sich die Witterung im Unstrut-Hainich-Kreis mit einer ungewöhnlichen Dynamik und Wechselhaftigkeit. Die Temperaturen schwankten zwischen Kühle wie im Frühherbst und Kühle und sommerlicher Hitze. Offensive Niederschläge verursachten mithilfe von fünf Gewittern ein hohes Wasserangebot. In der Schlussphase des Junis folgten dann die bisher sonnigsten Tage des Jahres.

Schafskälte und sommerliche Hitze

Nach einer kurzen sommerlichen Begrüßung betrat vom 3. bis 16. Juni die Schafskälte die Wetterbühne. Statistisch gesehen, tritt sie in über 80 Prozent der Jahre auf. Danach stiegen die Temperaturen kontinuierlich an; und am Ende wurde es sogar heiß. Mit neun Sommer- und drei Hitzetagen sowie mit einer kühlen Schafs-Brise wurden 16,4 Grad Celsius Monatstemperatur erreicht. Exakt der Klimawert des ersten Sommermonats.

Der meiste Regen und die höchsten Temperaturen am Siebenschläfer-Tag

Im niederschlagsreichsten Monat des Jahres fielen in Grabe, an der privaten Wetterstation, 91 Liter prp Quadratmeter. Das waren 144 Prozent. Fünf Juni-Gewitter waren mit 67 Prozent an der Niederschlagsmenge beteiligt.

Eine außergewöhnliche Rolle spielte dieses Jahr der 27. Juni, der Siebenschläfertag. Mit 28 Liter pro Quadratmeter war er der niederschlagsreichste Tag, mit 32 Grad Celsius der heißeste Tag, neun Stunden Sonne und eine Sternennacht runden den ereignisreichen Tag ab. Nach dem ersten Halbjahr 2024 haben wir einen Regenüberschuss von 114 Liter pro Quadratmeter. Dazu kommt das extrem nasse Jahr 2023. Das Grundwasser hat in unserer Region somit wieder sein normales Niveau erreicht.

Mehr Sonne als im Mittel der vergangenen Jahre

Wenn es viel regnet, leidet oft die Sonnenbilanz. Dieses Mal nicht. Mit 216 Stunden überragte die Sonnenscheindauer im Juni ihr Soll von 194 Stunden um elf Prozent. Für eine risikoarme Heuernte gab es im Johannis-Monat aber nur zwei kurze Zeiträume, 5. bis 9. und 22. bis 26. Juni.

Bei den Strömungsverhältnissen waren die Winde aus westlichen Richtungen absolut dominant.

Die Werte von Grabe: 16,4 Grad Monatstemperatur (langjähriges Mittel 16,4 Grad Celsius); 91 Millimeter Niederschlag (63); 216 Stunden Sonnenschein (194). Temperaturextreme: 2,0 Grad Celsius am 12. und 32 Grad Celsius am 27. Juni.