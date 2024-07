Unstrut-Hainich-Kreis. An dieser Stelle erinnern wir an das Geschehen in den vergangenen sieben Tagen.

Der Montag, 1. Juli, ist der erste Arbeitstag für den neuen Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises, Thomas Ahke (Freie Wähler) aus Mühlhausens Ortsteil Bollstedt. So äußert er sich zu seinen Zielen.

Solch ein Einsatz tut der Region gut: Zwei junge Leute haben es geschafft, in Bad Langensalza ein 200 Jahre altes Haus modern zu gestalten. Sie gestalten ein kleines Paradies. Das ist ihre Geschichte.

Erstmals wird in Schlotheim die Ehrenurkunde der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen verliehen. Wer ist die junge Frau, die sie bekommen hat? Warum fiel die Wahl auf sie?

Bad Langensalza kann ganz schön skurril sein: Eine 17-Jährige läuft als Dinosaurier verkleidet durch die Stadt. Warum macht sie das?

Lehrermangel macht um den Unstrut-Hainich-Kreis keinen Bogen. Eine junge Schulleiterin hat sich für ihre Regelschule etwas Besonderes ausgedacht. Darum geht es.

Eine böse Überraschung erlebte am Mittwochmorgen eine junge Landwirtin aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Diebe hatten sich bei ihr zu schaffen gemacht. Was ist passiert? Was hat sie nun vor?

Mehrfach verendeten junge Störche bereits qualvoll im Unstrut-Hainich-Kreis an Müll. Warum die Menschen daran nicht unschuldig sind und eine Aufklärungskampagne beginnen soll.

Gute Nachricht für Mühlhausen: Ein markanter Kirchturm kann nun endlich saniert werden. Worum geht es?

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis