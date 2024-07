Im Bad Langensalzaer Ortsteil Thamsbrück wurde das 522. Ablassfest gefeiert. Am Sonntag fand der traditionelle Auszug vom Rathaus zur Riethwiese statt, wo die Parade abgenommen wurde. Mit dem Ablassfest erinnern die Thamsbrücker unter anderem an eine Urkunde von 1501, die im Thamsbrücker Pfarramtsarchiv gelagert is. Sie verspricht allen gläubigen Christen 14 Tage Ablass, wenn sie zur Kirchweih gehen. © Funke Medien Thüringen | Sabine Spitzer