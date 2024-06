Am 9. Juni ist wieder Wahltag. Blick ins Eisenacher Briefwahllokal am Markt 2, wo bereits viele ihre Stimme abgegeben haben. In Eisenach wird der Sonntag besonders spannend, denn hier wird neben Europa- und Landratswahlen auch über den neuen Oberbürgermeister abgestimmt. © Funke Medien Thüringen | Klaus Wuggazer