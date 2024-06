Ihling vs. Kraft: Wer gewinnt die OB-Stichwahl in Eisenach am Sonntag? Anders als bei der Landrats-Stichwahl, wo CDU-Kandidat Brodführer auch SPD, FDP und Grüne hinter sich hat, gibt es hier keine Empfehlungen anderer Parteien. © Funke Medien Thüringen | Klaus Wuggazer