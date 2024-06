Wartburgkreis. Wirtschafts-Staatssekretärin Katja Böhler (SPD) traf sich am „Tag der Apotheke“ mit Apothekern im Wartburgkreis zu einem Arbeitsgespräch. Sie unterstützt die Forderungen des in einer misslichen Lage befindlichen Berufsstandes vor allem im ländlichen Raum. An diesen Stellen hakt es.