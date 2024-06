Wir haben Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis zusammengefasst. Diese Neuigkeiten könnten Sie interessieren.

Eröffnung der ersten Gebetsbank in Eisenach

Eine Gebetsbank im Eisenacher Stadtpark eröffnet die Startup-Kirche am Donnerstag, 13. Juni, um 15 Uhr. Sie steht in der Nähe des Hauses Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße 2. Die Bank soll Eisenacherinnen und Eisenacher, sowie Gäste der Region anregen, „aus dem hektischen Alltag zur Ruhe zu kommen, aufzutanken und auf niedrigschwellige Weise Gott begegnen zu können“, heißt es in der Ankündigung von Pastorin Cordula Lindörfer. Die Umsetzung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Gefördert wird es über die Regionale Aktionsgruppe Leader Wartburgregion mit Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) und Geld vom Land. red

Verkehrswacht zu Gast an der Eisenacher Berufsschule

„Jung, sicher, startklar“ ist das Motto einer Veranstaltung der Verkehrswacht, die am Donnerstag, 13. Juni, von 8 bis 14 Uhr in der Berufsschule im Eisenacher Palmental stattfindet. Etwa 200 Jugendliche werden dazu laut einer Mitteilung erwartet. Im Fokus stehen vor allem junge Fahrerinnen und Fahrer, die im Straßenverkehr als Hochrisikogruppe gelten. Zum Programm gehören 90-minütige, moderierte Unterrichtseinheiten. Auch kommen verschiedene Aktionselemente zum Einsatz. Dazu zählen beispielsweise ein Rauschbrillenparcours und ein Pkw-Fahrsimulator. red

Open-Air-Kirmes am Wochenende in Ebenshausen

Die erste Kirmes der Saison geht vom 14. bis 16. Juni in Ebenshausen über die Freilicht-Bühne. Es ist eine der wenigen Open-Air-Kirchweihfeste der Region. Um 18 Uhr wird am Freitag angeblasen und ab 21 Uhr zum Public Viewing des EM-Eröffnungsspiels eingeladen. Zum „Tanz unter der Linde“ ruft die Kirmesgesellschaft für Samstagabend mit der Band Belconda. Mit dem Gottesdienst wird die Kirchweih am Sonntag, 9 Uhr, eingeläutet. Es folgen Frühschoppen mit den „Goldberg Musikanten“ und 14 Uhr der Kindertanz mit den Landmusikanten. red

Teichfest in Unterellen mit betreutem Angeln und Festspielen

Das Teichfest in Unterellen ist Jahr für Jahr ein Publikumsmagnet. Am Sonntag, 16. Juni, gibt es die nächste Auflage. Ab 9 Uhr ist betreutes Angeln für Jedermann mit Experten möglich. Ab 10.30 Uhr sorgt das Eisenbahner-Blasorchester Gerstungen für den guten Ton zum Frühschoppen. Der Räucherofen mit frischem Fisch ist ständig in Betrieb. Höhepunkt sind ab 14.30 Uhr die Teichfestspiele, wo in diesem Jahr Piraten den Teich entern. Der Familiennachmittag verspricht Musik, Kasperle-Theater, Schatzsuche, Basteleien und einige Herausforderungen auf dem Wasser. Zum Teich gibt es aus dem Dorf einen Shuttle-Service. red

Beliebter Aussichtspunkt: Tempelchenfest in Thal

Ein beliebter Aussichtspunkt und ein begehrtes Wanderziel sind das Tempelchen in Thal. Am Samstag, 15. Juni, wird dort ab 15 Uhr das traditionelle Tempelchenfest gefeiert. Kinderschminken, Hüpfburg, Glücksrad und Zuckerwatte, die Mitteldeutschen Bläser, Musik von DJ Tommy D und DJ Armin sind angekündigt. Der Eintritt ist frei. Erbaut wurde das Tempelchen Ende des 19. Jahrhunderts an der Schlossbergpromenade 1972/73 erfolgte ein vollkommener Neuaufbau durch die örtliche Feuerwehr. Seitdem findet alljährlich das Tempelchenfest statt. Erreichbar ist es zu Fuß auch über die Rundwanderwege „Rund um Ruhla“ und „Meisenstein“. red

WWF lädt zur Erlebnistour: „Unsere faszinierenden Wälder“

Zu Exkursionen in den Wald bei Eisenach lädt der Umweltschutzverband WWF. Die erste Tour startet am Sonntag, 16. Juni, um 9.30 Uhr, weitere folgen am 14. Juli, 1. und 29. September und 3. November. Start- und Endpunkt ist an der Bushaltestelle Mariental (Drachenschlucht), nahe der Gaststätte „Phantasie“, wo die Linien 190 und 3 halten. Die Tour dauert bis 16.30 Uhr und erstreckt sich über etwa acht Kilometer. Geeignet ist sie laut Ankündigung für Menschen ab 12 Jahren. Eine Anmeldung ist nötig unter https://www.wwf.de/. Die Tour kostet 59 Euro. Ihr Thema ist der Wald mit seiner Tier- und Pflanzenwelt, die noch viele Geheimnisse birgt. Zusammen mit dem Wildnispädagogen Marcel Gluschak erkunden die Teilnehmer einen der Thüringer Urwaldpfade unterhalb der Wartburg. Dabei lernen sie etwas über das Zusammenspiel der Waldbewohner, das Ökosystem und wie der Wald helfen kann, die Wahrnehmung zu schärfen. red

Berliner Philharmoniker auf der Kinoleinwand

Die Berliner Philharmoniker unter Dirigent Gustavo Dudamel sind mit Gustav Mahlers berühmter Sechster Symphonie live in rund 165 europäischen Kinos zu sehen. Auch das Eisenacher „Capitol“ überträgt das Ereignis auf der großen Leinwand. Die Vorstellung beginnt am Freitag, 14. Juni, um 19.30 Uhr. Oftmals unter dem Beinamen »Tragische« geführt, ist Mahlers Symphonie auch für die beiden auch visuell eindrucksvollen Hammerschläge im letzten Satz berühmt. red

Erstmals Stück mit Audiodeskription im Landestheater

Zum ersten Mal in der Geschichte des Eisenacher Landestheaters wird ein Stück mit einer Audiodeskription gezeigt. Zu sehen ist die Komödie „Frau Müller muss weg“ am Samstag, 15. Juni, um 19.30 Uhr, wie der Blinden- und Sehbehindertenverband mitteilt. Nicht nur eine Live-Beschreibung für sehbehinderte Gäste gibt es, sondern auch eine Stunde vorab eine Stückeinführung und eine Tastführung geben, in der die Gäste Bühne und Kostüme kennenlernen. Im Stück selbst geht es um einen Elternabend in einer 4. Klasse.

Die Schüler haben Probleme und an allem schuld sein soll die Lehrerin Frau Müller. Der Abend artet aus, es gibt viel zu lachen. Das Platzkontingent des Blinden- und Sehbehindertenverbands befindet sich in den Reihen 4 und 7. Die Ticketbestellung läuft über HörMal Audiodeskription, erreichbar per Mail an: veranstaltungen@hoermal-audio.org oder per Telefon: 0173 / 3133 822. Möglicherweise kann ein Fahr- oder Begleitservice vermittelt werden. Wer einen Blindenhund mitnehmen will, sollte dies absprechen. red

Hörselberggemeinde lädt zum Seebacher Wandertag

Zum 5. Seebecher Wandertag lädt die Hörselberggemeinde am Samstag, 15. Juni. Die geführte Rundwanderung startet um 10 Uhr am Parkplatz an der Kirche. Die Länge der Strecke beträgt laut Ankündigung 10,5 Kilometer, sie kann je nach Wetter und auf Wunsch der Teilnehmer auch verkürzt werden. Vom Parkplatz an der Dicel-Kirche geht es zum Aktiv-Park, ins Industriegebiet, es folgt der Aufstieg zur Alten Straße und Meisenstein, dann geht es hinab nach Schmerbach, zur Köhlerhütte und über den Hohlweg zurück zur Kirche. red

Rennsteigverein auf den Spuren von Bismarckturm und Eisenacher Zoo

Die Wanderung des Rennsteigvereins Hörschel-Eisenach startet am Samstag, 15. Juni, um 14 Uhr am Marktkauf an der früheren Apotheke (Haupteingang). Unter dem Motto „Auf den Spuren von Bismarckturm und Eisenacher Zoo“ geht es laut Ankündigung unter Führung von Wolfram und Karin Linß über den Wartenberg zum Landgrafenberg. Dabei soll Wissenswertes über die heute nicht mehr vorhandenen Örtlichkeiten, Turm und Zoo, vermittelt werden. Die Strecke ist etwa 6,5 Kilometer lang, bei schönem Wetter ist eine Einkehr im Biergarten der Gaststätte „Bellevue“ in der Stresemannstraße möglich. Unterwegs ist eine Rast vorgesehen. Anmeldung unter Telefon: 0178/ 4745191. red

Sommerkino mit Filmpromis startet auf Point Alpha

Vier Filme laufen ab Freitag, 14. Juni, im Rahmen des Sommerkinos von Point Alpha bei Geisa über die Leinwand in der Fahrzeughalle im US-Camp – bei freiem Eintritt. Start ist am Freitag um 18 Uhr mit „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Die Regisseurin Aelrun Goette, die anwesend sein wird, erinnert in ihrer Dokumentation an die DDR-Frauenzeitschrift „Sibylle“. Am 27. Juni um 19 Uhr folgt „Alfons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück“. Am 11. Juli wird um 19 die Doku „Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin“ gezeigt. Den Abschluss bildet am 25. Juli um 19 Uhr Billy Wilders Komödie „Eins, Zwei, Drei“. Zu Beginn gibt es jeweils eine kompakte Einführung, Kooperationspartner des Sommerkinos auf Point Alpha ist die Bundesstiftung Aufarbeitung. Um Anmeldung wird gebeten per Mail an: service@pointalpha.com oder unter Telefon: 06651/ 919030. red

Flussgottesdienst an der Werra

An das Ufer der Werra lädt das Evangelische Kirchspiel Herleshausen-Nesselröden am Sonntag, 16. Juni, um 17 Uhr am Kanuanleger in Herleshausen ein. Bei einem besonderen Gottesdienst mit Flusssegnung, Musik, Meditationen und Geschichten zur Werra vis á vis der Brandenburg treffen Autorin Sandra Blume und Pfarrer Manfred Gerland zusammen. Gerland hat 27 Jahre lang im Kloster Germerode bei Kassel und an anderen Orten Meditationskurse geleitet und mehrere Bücher verfasst, etwa über Achtsamkeit, Naturspiritualität und Pilgern. Sandra Blume ist über 120 Kilometer an der Werra gewandert und hat mit „An der Biegung des Flusses“ die erste Flussbiografie der Werra veröffentlicht. Im Rahmen der Liturgie des Gottesdienstes sind auch Texte der Autorin und Tamburamusik zu hören. Der Posaunenchor Herleshausen spielt und eine Segnung des Flusses findet statt. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Burgkirche St. Bartholomäus in Herleshausen statt. red

Gospel in der Trinitatis-Kirche Ruhla

„Oh happy day“ heißt es am Samstag, 15. Juni, in der Ruhlaer Kulturkirche St. Trinitatis. Um 18 Uhr werden laut einer Ankündigung Sängerinnen und Sänger aus Bad Salzungen die Kirche mit Gospel-Musik füllen. Zu Gast sind die „Gospel-Family“ und die „Gospel Sisters and Brothers“ mit einem vielfältigen Programm. Die Chöre werden geleitet von Siegrun Hoffmann. Die „Gospel Sisters & Brothers“ gehören zur Musikschule des Wartburgkreises und wurden 2004 gegründet. Die „Gospel Family“ hat 20 Sängerinnen und einen Sänger. Der Chor besteht seit 2013 und hat neben Gospels auch Lieder anderer Genres im Repertoire. An diesem Abend ist die Trinitatis-Bar geöffnet. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Kulturkirche wird gebeten. red

ADFC-Tour über den Rennsteig bis nach Kupfersuhl

Eine geführte Radtour unter dem Namen „Rennsteig-Hubertushaus-Kosmos“ bietet der Radlerclub ADFC Wartburgkreis am Samstag, 15. Juni, an. Start ist um 10 Uhr auf dem Markt in Eisenach. Die Tour führt laut einer Ankündigung in die atemberaubende Naturlandschaft auf beiden Seiten des Rennsteigs. Zunächst geht es bergauf bis Ascherbrück und dann weiter nach Kupfersuhl. Der Rückweg verläuft über den Rennsteig und die Weinstraße nach Eisenach. Bei der anspruchsvollen Tour werden 700 Höhenmeter auf einer Strecke von 37 Kilometern überwunden. Mountain-Bikes sind für sie besonders geeignet. red

Engagierte Kinder aus Eisenach und Gotha beim Spendenlauf

Alle Kinder der fünf stationären Einrichtungen der Diakoniewerk Gotha gGmbH fahren am Samstag, 15. Juni, mit ihren Betreuerinnen und Betreuern nach Halle. Wie die Geschäftsführerin Anne-Juliane Pogander mitteilt, nehmen sie am Benefizlauf „Kindern Urlaub schenken“ der Diakonie Mitteldeutschland teil. Angestrebt würden über 100 Teilnehmer aus der Region. Die Diakonie hat im Wartburgkreis Einrichtungen in Kahlenberg, Creuzburg und Eisenach. Der Lauf startet um 10 Uhr auf der Peißnitzinsel. Pro gelaufener Runde spenden Sponsoren Geld, das bedürftigen Kindern zugutekommt. Die Aktion „Kindern Urlaub schenken“ ermöglicht ihnen, echte Ferien genießen zu können und neue Kraft für das kommende Schuljahr zu tanken. Auch die Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen der Diakoniewerk Gotha profitieren jedes Jahr von der Aktion. red

