Zwei Verletzte, ein Wildschwein auf der Flucht und ein Raser im Dorf.

Mit 128 km/h durch das Dörfchen Berteroda

Mit 128 km/h ist ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch durch den Eisenacher Ortsteil Berteroda gerast und von der Polizei geblitzt worden. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Insgesamt waren 16 Fahrzeuge zu schnell, vier Fahrern droht ein Fahrverbot. Die Polizei verweist auf Studien, die belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann verheerende Folgen nach sich ziehen, insbesondere bei Kindern. red

Zwei Menschen in Eisenach leicht verletzt

Leicht verletzt worden sind bei einem Unfall in Eisenach am Mittwochabend zwei Verkehrsteilnehmer. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall in der Stedtfelder Straße zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der 49-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad offenbar den Gehweg und übersah eine 62 Jahre alte Frau, die aus einem Grundstück auf den Gehweg trat. Die 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. red

Wildunfall zwischen Mihla und Neukirchen

Am Donnerstagmorgen fuhr eine 57-jährige von Mihla in Richtung Neukirchen, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand so großer Schaden, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Wildschwein flüchtete vom Unfallort. red

Das könnte Sie auch interessieren