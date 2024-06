Peter Rossbach über eine regionale „Zeitenwende“

Eines war ohnehin klar, egal, wer nun das Rennen in den vielen Wahlgängen macht: In der Region beginnt eine neue kommunalpolitische Zeitrechnung, eine „Zeitenwende“. Und zwar ziemlich komplett. Nachdem mit dem Kreistag des Wartburgkreises und dem Stadtrat der Großen Kreisstadt Eisenach neue höchste Gremien neue Besetzungen bekommen haben, markiert der 9. Juni die komplette Zäsur.

Denn auch die beiden höchsten Wahlbeamten-Positionen wurden frisch vergeben. Landrat Reinhard Krebs geht nach 18 Dienstjahren, Oberbürgermeisterin Katja Wolf nach 12 Amtsjahren. Beide haben die politische Landschaft in Westthüringen geprägt, haben an ihrer jeweiligen Stelle für ihre jeweilige Kommune gekämpft - manchmal gemeinsam, manchmal nebeneinander her, manchmal aber auch gegeneinander.

Der Newsletter für Eisenach und die Wartburgregion Alle wichtigen Informationen aus der Wartburgregion, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass sie parteipolitisch aus unterschiedlichen Lagern kamen, spielte nur selten eine Rolle. Und auch das ist ja eine Spezifik in der Kommunalpolitik. In den Dörfern und kleineren Städten ist das ohnehin weitgehend egal - da trifft dann im Gemeinderat der Feuerwehrverein auf den Sportverein oder den Heimatverein und jeder weiß, ich werde mein Gegenüber am Wochenende am Gartenzaun, im Supermarkt oder einfach auf der Gasse wiedersehen.

Krebs und Wolf hatten ihren jeweils eigenen Kommunikations- und Führungsstil. Beide haben sich beileibe nicht nur Freunde gemacht. Das merkt man schon jetzt, da das anonyme Nachkarten bereits eingesetzt hat - schäbig.

Beide eint zudem, dass sie bestellte Felder hinterlassen, nicht alles ist geglückt, aber vieles passiert. Herausforderungen hinterlassen sie ihren jeweiligen Nachfolgern natürlich reichlich, denn die Aufgaben eines Landrates oder eines Oberbürgermeisters enden nie.