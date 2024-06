Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen. Was Sie aus Eisenach und Umgebung heute wissen sollten.

Kindermusical wird beim Kirchenfest in Mihla gezeigt

Zum Kindergarten- und Kirchgemeindefest wird in die St.-Martins-Kirche in Mihla eingeladen. Beginn ist am Sonntag, 16. Juni um 14 Uhr. Auf dem Programm steht das Musical „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“, das aufgeführt wird von Kindergartenkindern. Dazu gibt es Speisen und Getränke, Spielangebote, eine Hüpfburg und e spielt der Posaunenchor. red

Nikolaikolleg widmet sich der Täufer-Bewegung

Die Täufer in Thüringen, von Thomas Müntzer bis zu Fritz Erbe, stehen im Mittelpunkt des nächsten Nikolaikollegs in der Kapelle des Diakonissen-Hauses am Karlsplatz. Beginn der kostenlosen Veranstaltung ist am Dienstag, 18. Juni um 10 Uhr. Referentin ist Astrid von Schlachta, Historikerin aus Regensburg. Die Täuferbewegung in Thüringen war bunt, lebendig und keineswegs unbedeutend oder unsichtbar, heißt es in der Ankündigung. In vielen Regionen fanden die Täufer regen Zulauf. Doch Täufer zu sein, hieß in der Reformationszeit, mit Gefängnis, Vertreibung und Tod rechnen zu müssen. red

Interkulturelles Frauenfrühstück im Haus der Vereine

Das nächste interkulturelle Mitmach- und Mitbring-Frühstück für Frauen findet am Dienstag, 18. Juni, um 9 Uhr im Eisenacher Haus der Vereine, Rot-Kreuz-Weg 1, statt. Zu diesem Termin wird laut Ankündigung Jürgen Holland-Nell von der VdK-Kreisgeschäftsstelle Eisenach einen kleinen Vortrag über den Sozialverband VdK und dessen Beratungsschwerpunkte vorstellen. Er wird vor allem auf das Thema Patientenverfügung eingehen. Für das gemeinsame Frühstück bringen die Teilnehmerinnen landesspezifische Speisen mit. Getränke werden von den Veranstalterinnen bereitgestellt. Das interkulturelle Frühstück für Frauen wird von der Stadtverwaltung, Büro für Vielfalt und Chancengleichheit und dem Verein Frauen helfen Frauen in Eisenach organisiert. Wie weiteren Termine 2024 sind am 17. September, 15. Oktober, 19. November und 17. Dezember. red

Das könnte Sie auch interessieren

Nachhaltige Hausaufgaben- und Rätselhefte für Schulkinder

Im neuen Schuljahr 2024/2025 erhalten Grundschüler in Eisenach kostenfrei das „Möhrchenheft“. Dabei handelt es sich um ein nachhaltiges Hausaufgabenheft, teilt die Stadtverwaltung mit. Gut 600 Exemplare seien bereits an die die Hörselschule, Jakob-Schule und die Evangelische Grundschule geschickt worden. Neu in diesem Jahr sei ein thematisch abgestimmtes Rätselheft, das neben dem „Möhrchenheft“ ausgegeben wird. Beide sollen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit auf spielerische Weise zu fördern. Darüber hinaus wurden je rund 60 Exemplare zum kostenlosen Verteilen an die Stadtbibliothek gegeben.

Die Hausaufgabenhefte dienen nicht nur als praktische Begleiter im Schulalltag, sondern auch als Quelle für Informationen und Impulse zu Themen wie Gerechtigkeit, fairer Handel und Globalisierung. Sie bieten verständliche Antworten auf Fragen wie „Woher kommt die Banane?“ oder „Was macht globalen Handel fair?“. Sie laden auch zum Malen, Basteln und Rätseln ein. Die Hefte werden über das Programm „Klima Invest“ des Landes gefördert und sind Teil des Klimaschutzkonzeptes sowie der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Eisenach. red

200 Teilnehmer am Schülerfreiwilligentag

Rund 200 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich dieses Jahr am Freiwilligentag. Sie wurde am Rathaus begrüßt und in die 25 Einrichtungen verabschiedet, in denen sie an diesem Tag ehrenamtlich mithalfen. Organisiert wird der Tag von der Freiwilligenagentur mit Heike Apel-Spengler, die von der Diako Thüringen getragen wird. „Ein sehr gelungener Tag mit vielen positiven Eindrücken der Beteiligten , sowohl der Schülerinnen und Schülern , aber auch der Einrichtungen“, resümiert die Organisatorin. Die Kinder machten Erfahrungen zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, beim Friedhofsprojekt der Deutschen Kriegsgräberfürsorge, in der Kleiderkammer, den Bunten Gärten, Kinder und Jugendzentren, bei der Startup-Kirche, im Nachbarschaftszentrum und in Schulen. Sie konnten klassenweise oder einzeln an ihren Einsatzort und dort helfen, Wertschätzung erfahren und Spaß haben. red

Eine Gebetsbank weihte die Startup-Kirche im Eisenacher Stadtpark ein, unter alten Eiben, in der Nähe des Hauses Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße 2. © Startup-Kirche Eisenach | Cordula Lindörfer

Gebetsbank im Eisenacher Stadtpark eingeweiht

Aus dem hektischen Alltag zur Ruhe zu kommen, auftanken und auf Gott begegnen zu können – das ermöglicht die neue Gebetsbank, die die Startup-Kirche im Eisenacher Stadtpark einweihte, in der Nähe des Hauses Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße 2. Die Bank besteht aus Robinienholz. Über einen QR-Code gelangen Besucher auf die Internetseite der Startup-Gemeinde, auf der es Anregungen zur Stille gibt; zudem kann man seine Gebetsanliegen an eine Community zu senden, die mitbetet, heißt es in einer Mitteilung. Auch Bilder und Gedanken könne man über die sozialen Medien teilen.

Diese Art der religiösen Begegnung sei eine der Ideen, mit der die Startup-Kirche der christlichen Botschaft ein modernes Erscheinungsbild geben will. „Entstanden ist die Idee durch die Beteiligung vieler“, so Jasmine Sciour, eine der Besucherinnen der Kirche, „als wir miteinander überlegten, wie das Gebet in unserem Alltag mehr Raum einnehmen könnte.“ Die Umsetzung der Idee erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Stadt. Silke Schilling, Mitarbeiterin des Grünflächenamtes hatte den Platz im Stadtpark unter zwei alten Eiben vorgeschlagen.

Der Newsletter für Eisenach und die Wartburgregion Alle wichtigen Informationen aus der Wartburgregion, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Wegekonzept für die Sanierung des Parks liege bereits in der Schublade. Leider fehle es aktuell noch am Geld, „aber ich freue mich, dass mit der Gebetsbank ein erster Schritt in Richtung Neugestaltung geschehen ist“, so Schilling. Finanzier wurde das Projekt über die Regionale Leader-Aktionsgruppe, die über das Eler-Programm EU-Mittel verteilt, dazu kamen auch Landesmittel. red