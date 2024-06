Eisenach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille bei dem Mann. Nur 45 Minuten später wurde der Radfahrer erneut von der Polizei in Eisenach erwischt. Er hatte eine Wodkaflasche in der Hand.

Am Samstagabend gegen 19 Uhr wurde in Eisenach ein 35-jähriger Radfahrer kontrolliert. Aufgrund seiner „starken Fahne“ wurde ein Alkoholtest bei ihm gemacht, teilte die Polizei mit. Dieser ergab einen Wert von 1,65 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht und anschließend wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Außerdem wurde er belehrt und es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Der Newsletter für Eisenach und die Wartburgregion Alle wichtigen Informationen aus der Wartburgregion, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Versprechen, an diesem Tag nicht mehr zu fahren, brach er nur 45 Minuten später: Der Mann wurde in der Mühlhäuser Straße erneut auf seinem Fahrrad - und mit einer Wodkaflasche in der Hand - angehalten. Der Alkoholtest ergab diesmal 2,25 Promille. Erneut wurden Anzeigen gefertigt und das Fahrrad zunächst sichergestellt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.