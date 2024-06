Eisenach. Fünf Kinder bleiben in Eisenach in einem Fahrstuhl stecken. Eines von ihnen klagt über Unwohlsein. Sofort eilen Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zum Einsatzort.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eilten am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr nach Eisenach-Nord. Zuvor war bekannt geworden, dass irgendwo in der Straße An der Tongrube fünf Kinder zwischen zehn und 13 Jahren in einem Fahrstuhl stecken geblieben sein sollen. Zudem soll es einem Kind nicht gut gehen. Gleich mehrere Streifenwagen eilten los. Wie es in der Mitteilung heißt, wurden die Beamten jedoch stutzig, da es in der besagten Straße kein Gebäude mit einem Fahrstuhl gibt.

Es konnte schnell Entwarnung gegeben werden

Deshalb habe sich eine Streife entschlossen, die Wohnblöcke am Nordplatz zu überprüfen, womit sie letztendlich richtig lagen. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Die Störung am Fahrstuhl hatte sich zwischenzeitlich gelegt und die Kinder waren bereits alle draußen. Dennoch wurden sie sicherheitshalber von Rettungskräften versorgt und konnten dann zu ihren Eltern zurück.

