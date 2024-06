Unfallflucht, berauschte Rollerfahrer und ein Unfall mit zwei Verletzten: Aktuelle Meldungen der Polizei

Anlass für Unfall und Flucht sind mehr als zwei Promille

Samstagnachmittag gab es einen Polizeieinsatz in der Lerchenberger Straße in Neukirchen. Ein 57-Jähriger war mit seinem Auto gegen einen geparkten Anhänger gefahren. Obwohl Sachschaden entstanden war, fuhr der Mann weg. Die Polizei konnte ihn aber stellen. Die Ursache für seine unsichere Fahrweise war schnell gefunden, denn er war mit weit über zwei Promille Atemalkohol unterwegs. Seinen Führerschein ist er los, eine Blutentnahme wurde durchgeführt, mehrere Strafverfahren eröffnet. red

Berauschte E-Scooter-Fahrer fliegen bei Kontrolle auf

Mehrere E-Scooter-Fahrer wurden in der Nacht zum Samstag in Eisenach kontrolliert. Kurz vor Mitternacht war ein 18-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs. Es wurde eine Blutentnahme vorgenommen, ein Strafverfahren eingeleitet. Kurz nach Mitternacht stoppten die Beamten einen 25-Jährigen, der auf seinem E-Scooter mit einem Alkoholwert von 0,8 Promille unterwegs war. Auch diese Fahrt wurde beendet und eine Alkoholmessung durchgeführt. red

Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Auf der B 249 am Abzweig Struth verursachte ein 28-Jähriger aus dem Wartburgkreis am Samstag einen Unfall. Er wollte mit seinem Audi A5 aus Richtung Eschwege nach links in Richtung Struth abbiegen und übersah einen entgegenkommenden VW Tiguan. Beim Zusammenstoß wurden dessen 61- jährige Fahrerin sowie der 90-jährige Beifahrer leicht verletzt. Am Audi entstand Schaden in Höhe von 30 000, am VW von 10 000 Euro. red