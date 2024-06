Aktuelle Meldungen der Polizei aus Eisenach und der Region - Brand in der Schlachthofstraße

15-Jähriger berauscht am Steuer eines Pkw erwischt

Bei der Kontrolle eines Hyundai-Fahrers in der Nacht zum Montag in Barchfeld staunten die Polizeibeamten nicht schlecht: Hinterm Steuer saß ein 15-Jähriger! Nicht nur, dass er noch keinen Pkw-Führerschein hatte, der Jugendliche stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Mehrere Anzeigen waren die Folge, und der Teenager wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. red

Feuer richtet in Eisenach großen Schaden an

50.000 Euro Schaden hat am Sonntag ein Feuer in einem unbewohnten Gebäude in der Schlachthofstraße in Eisenach angerichtet. Das Feuer brach am Sonntag gegen 16.25 Uhr aus. Die Feuerwehr konnte es löschen. Verletzt wurde niemand, zur Brandursache gibt es bisher keine Angaben. red

Unbekannte stehlen Bargeld in Treffurt

Bargeld in Höhe von 700 Euro haben Unbekannte aus einer Wohnung in der Straße des Friedens in Treffurt entwendet. Passiert ist das zwischen dem 15. Juni, 12.30 Uhr und Sonntag, 16. Juni, 16 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Eisenach, Tel.: 03691/261124. Bitte Bezugsnummer: 0155002/2024 angeben. red

Teures E-Bike in Barchfeld gestohlen

Ein E-Bike der Marke „Stevens“ hat ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in Barchfeld gestohlen. Das Bike hat nach Angaben der Polizei vom Montag einen Wert von fast 6000 Euro. Es stand hinter einem Wohnhaus in der August-Bebel-Straße und war angeschlossen. Die Polizei Bad Salzungen bittet um Hinweise, Tel.: 03695/5510, Aktenzeichen: 0154737/2024.. red

„Diamant“-Fahrrad in Steinbach wechselt den Besitzer

Ein Fahrrad der Marke „Diamant“ wechselte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen den Besitzer. Ein Unbekannter stahl es in Steinbach aus dem Fahrerlager des Glasbachrennens in der Alten Bahnhofstraße. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Bad Salzungen um Hinweise; bitte Aktenzeichen: 0154942/2024 angeben. red