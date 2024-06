Wir haben Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis zusammengefasst. Diese Neuigkeiten könnten Sie interessieren.

Sommersonnenwende an der Tropfsteinhöhle Kittelsthal

Zu einer Sonnwendfeier an der Tropfsteinhöhle in Kittelsthal lädt die Stadt Ruhla am Donnerstag, 20. Juni ab 15 Uhr. Auf dem Gelände am Höhleneingang wird es laut Ankündigung Stände von regionalen Händlern geben, dazu einen Infostand vom Unesco Global Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen und ein Infomobil vom Naturpark Thüringer Wald wird auch erwartet. Für Kinder gibt es ein Bastelangebot und für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt.

Um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr finden Sonderführungen in der Tropfsteinhöhle statt. Ab 17.30 Uhr verzaubert der Künstler Volkhard Brock die Gäste mit Geschichten, Musik und Mystik zur Sommersonnenwende. Um 19 Uhr gibt es eine Sonnenwend-Zeremonie mit dem „Schmalkäller Kräuterfräle“ Berit Klaedke.

Zum Auftakt werden T-Shirts an die Jugendgruppe „Die Jungen Höhlenforscher“ übergeben. Sie besteht seit Mai 2024 und trifft sich einmal wöchentlich auf dem Gelände der Tropfsteinhöhle. Die Kinder ab sechs Jahren lernen vom Geologen Jonathan Harjes wissenswertes über die heimische Geologie. Sie erkunden die Kittelsthaler Tropfsteinhöhle und unternehmen Ausflüge zu nahegelegenen Geotopen. Für die T-Shirts konnte die Firma HSI Automation aus Krauthausen als Sponsor gewonnen werden. Der Höhlenforscher-Nachwuchs wird auch am Informationsstand des Höhlen-Vereins aktiv sein und Gästen unter anderem seine Lieblingssteine präsentieren. red

Das Ensemble für Intuitive Musik Weimar ist am 20. Juni zu Gast im Eisenacher Stadtschloss. © Ensemble für Intuitive Musik Weimar | Konstantin Bayer

Letzte Sprechstunde der Eisenacher Oberbürgermeisterin

Die nächste öffentliche Sprechstunde der Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf f(BSW) fndet am Donnerstag, 20. Juni, statt. Zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr haben Bürger die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen und Anregungen direkt an Wolf zu wenden. Die Sprechstunde findet im Dienstzimmer der OB statt. Auf Wunsch sind auch vorab eine Videokonferenz oder ein Telefontermin möglich. Ameldungen nimmt das Vorzimmer der Oberbürgermeisterin entgegen: Telefon 03691 670-108 oder per E-Mail an oberbuergermeisterin@eisenach.de. red

Poesie im Schloss mit Aktionsmalerei und intuitiver Musik

Der Aktionsmaler Adam Noack und das Ensemble für Intuitive Musik Weimar (EFIM) sind am Donnerstag, 20. Juni, zu Gast in der Reihe „Poesie im Schloss“ der Eisenacher Stadtverwaltung. Die Veranstaltung im Salon des Stadtschlosses beginnt um 19.30 Uhr und trägt den Titel „Klang-Bilder“. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Im Mittelpunkt steht die wechselseitige Inspiration von Malerei und Musik. Dabei kann das Publikum das Entstehen eines neuen Kunstwerkes miterleben.

Das vor 44 Jahren gegründete „Ensemble für Intuitive Musik Weimar“ hat sich seit den 1980er-Jahren anknüpfend an Impulse des Bauhauses mit den Beziehungen zwischen den Künsten befasst. Um die Erweiterung der Klangfarben bemüht, nutzt das Quartett die Möglichkeiten der Live-Elektronik. Der Künstler Adam Noack absolvierte 2013 an der Bauhaus-Universität Weimar den Studiengang „Freie Kunst“ und wurde 2017 als Stipendiat für Bildende Kunst vom Land Thüringen gefördert. Er kann laut Ankündigung in atemberaubender Geschwindigkeit gegenständlich zeichnen und abstrakt malen, wobei er wechselweise an mehreren Staffeleien arbeitet. Auch das EFIM ist auf Klanggestaltung in Echtzeit spezialisiert. red

Die Bundesliga-Handballer vom ThSV Eisenach waren zu Gast beim Tag der offenen Tür der Firma SV Kroschke in Wutha-Farnroda und trafen dort auch junge Fans. © ThSV Eisenach | Thomas Levknecht

ThSV-Bundesligateam bereichert Tag der offenen Tür bei SSV Kroschke

Zum Tag der offenen Tür begrüßte die Firma SSV Kroschke in Wutha-Farnroda viele Besucher. Jugendliche, besonders aus den Klassen 9 bis 12, nutzten die Möglichkeit, sich einen Einblick zu verschaffen, um möglicherweise hier einen Ausbildungsplatz zu finden. Der Betrieb liefert deutschlandweit mit Arbeitsmaterial aller Art vom Schutzhandschuh über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten mit einem System an Automaten. Demnächst steht ein großer Erweiterungsbau an. Firmengründer Ulrich Mönch freute sich besonders, mit den Spielern des Handballerstbundesligisten ThSV Eisenach einen langjährigen Partner begrüßen zu dürfen. Das Team um den Bundesliga-Toptorjäger Manuel Zehnder und Vizekapitän Willy Weyhrauch schrieb fleißig Autogramme, fachsimpelte mit den Besuchern und lud besonders die jüngsten Gäste zum Ballwerfen ein. Auch das Team vom Glasbachrennen zog mit einem Rallyeauto die Besucher an. tl

Erfolgreiche Wanderung über den Wartenberg und Landgrafenberg

Vom Regen nicht abhalten ließen sich 37 Wanderinnen und Wanderer bei der jüngsten Tour des Rennsteigverein und der Eisenacher Wanderwochen. Wanderführer Wolfram Linß freute sich über die rege Teilnahme - sogar aus Wutha-Farnroda und Schmalkalden waren Gäste gekommen - und begrüßte auch die Vorsitzende des Rennsteigvereins, Altrennerin Christel Bindel, ebenso die Säckelwärterin, Altrennerin Angelika Dietzel. Über den ehemaligen Standort des Bismarckturms und die Gartenanlage Ziegelfeld ging es zum ehemaligen Eisenacher Zoo. Linß zeigte an verschiedenen Punkten alte Fotos von den nicht mehr existenten Einrichtungen. Die Wandergruppe ließ den Tag im Biergarten der Gaststätte „Bellevue“ ausklingen. red

