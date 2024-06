Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis. Das könnte heute für Sie interessant sein

Vollsperrung in der Eisenacher Luisenstraße und weitere Einschränkungen

Die Eisenacher Luisenstraße ist im Bereich der Hausnummer 10 voraussichtlich bis Freitag, 28. Juni, voll gesperrt. Auch der Gehweg ist betroffen. Hier wird ein Wasser-Hausanschluss verlegt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Für weitere Verkehrseinschränkungen sorgen die Dreharbeiten für die ZDF-Reihe „Nächste Ausfahrt Glück“. Sie dauern laut Mitteilung voraussichtlich bis Mittwoch, 26. Juni. In mehreren Bereichen werden dazu zeitweise Halte- und Parkverbote ausgeschildert. Betroffen sind Johannisplatz, Waisenstraße, Marienstraße, Augustastraße und Hedwigstraße, Georg-Philipp-Telemann-Platz, Untere Predigergasse und Markt. Grundstückszufahrten, Behindertenparkplätze und Einmündungs- sowie Kreuzungsbereiche bleiben auch während der Dreharbeiten frei. red

Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Depression

Angehörige von Menschen mit Depression lädt die Tagesklink für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am St.-Georg-Klinikum zu einem Gesprächskreis ein. Das Treffen ist am Mittwoch, 19. Juni von 17 bis 18.30 Uhr in der Goethestraße 47–49 in Eisenach. Diese Veranstaltung bietet laut Mitteilung Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, Unterstützung zu suchen und neue Hoffnung in einer vertrauensvollen Umgebung zu finden. Denn Depression beträfen auch Familien und Freunde der Erkrankten. Um eine Anmeldung unter Telefon: 03691 / 6981901 wird gebeten. red

Die argentinische Künstlerin Guadaloupe Mediavilla ist am 21. Juni zu Gast in der Kaffeemühle Wutha-Farnroda. © Freddy Spaepen | Freddy Spaepen

Leidenschaftliche Sängerin in der Kaffeemühle zu Gast

Die argentinische Künstlerin Guadaloupe Mediavilla ist zu Gast in der Kaffeemühle Wutha-Farnroda. Das Konzert beginnt am Freitag, 21. Juni um 19.30 Uhr. Mediavilla stehe in erster Linie für „eine umwerfende Stimme, die ihrem großen Heimatland Argentinien alle Ehre macht“, heißt es in der Ankündigung. Die Akkordeonistin und Singer-Songwriterin sei weit herumgekommen in Südamerika, Mexiko, Europa und Indonesien. Mediavilla kombiniere mit Leidenschaft und südamerikanischer Spielfreude Bossa Nova, Cumbia, Bolero, Jazz und vor allem Balkanklänge sowie Klezmer. Eine Kartenreservierung wird aufgrund begrenzter Plätze empfohlen unter Telefon 036921 / 269948. red

Malring stellt im Landratsamt Kunterbuntes aus

Der Malring Bad Salzungen stellt ab 21. Juni im Lichthof des Landratsamtes Wartburgkreis in Bad Salzungen aus. Die Ausstellung wird um 19 Uhr eröffnet. Kunterbuntes aus ihren Werkstätten zeigen dann laut einer Mitteilung Andrea Rexhäuser, Monika Kitschke, Bernd G. Hoffmeyer, Regina Kaiser, Eberhard Mäurer, Viktorija Sevruka, Manuela Koszycki, Heike Funk, Monika Sachs, Birgit Schwertling und Susanne Schwertling. Sie arbeiten mit verschiedenen Techniken wie Aquarell, Pastellzeichnung, Druckt, Pouring und Ölmalerei. Mit dieser Ausstellung feiert der Verein sein 30-jähriges Bestehen. Gegründet wurde der Malring 1994 aus dem Vorgängerverein „Mal- und Zeichenzirkel der Stadt Bad Salzungen“. Der Verein ist seit über 20 Jahren in den Räumen der Asklepios-Burgseekliniken beheimatet. red

Benefizkonzert für das Thüringer Museum Eisenach

Zu einem Benefizkonzert mit dem Pianisten Florian Heinisch laden das Thüringer Museum und der Museums-Förderverein am Samstag, 22. Juni, um 18 Uhr in den Rokokosaal des Eisenacher Stadtschlosses ein. Es erklingen Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Fanny Hensel und Johannes Brahms. Das Thüringer Museum feiert dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen, der Förderverein Freunde des Thüringer Museums Eisenach seinen 30. Geburtstag. Der Eintritt für Gäste des Konzertes ist frei. Aufgrund begrenzter Plätze können laut einer Mitteilung der Stadt jedoch nur verbindliche telefonische Anmeldungen berücksichtigt werden unter 03691 / 743293. Förderverein und Museum bitten um Spenden für die Restaurierung von Exponaten.

Florian Heinisch stammt aus Eisenach und begann schon mit fünf Jahren mit dem Klavierunterricht. Er studierte Klavier in Leipzig und Karlsruhe. Er spielte bereits in namhaften Konzertsälen auch im europäischen Ausland, etwa in Amsterdam und Paris sowie in der Hamburger Elbphilharmonie. Heinisch spielte mit renommierten Dirigenten wie Kent Nagano, war bei zahlreichen Festivals zu Gast und ist Preisträger hochrangiger Wettbewerbe. red

Reinhold Friedrich ist Artist in Residence der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und gestaltet das 413. Wartburgkonzert des Deutschlandfunks am 22. Juni. © Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach | Reinhold Friedrich

413. Wartburgkonzert im Zeichen des Barock

Reinhold Friedrich ist derzeit Artist in Residence der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Mit deren Barockorchester ist der Solo-Trompeter zu Gast beim 413. Wartburgkonzert des Deutschlandfunks. Es beginnt am Samstag, 22. Juni um 19.30 Uhr im Festsaal der Burg. Friedrich beherrscht auf seinem Instrument alle Stile und Richtungen der Musikgeschichte, heißt es in der Ankündigung. Eine besondere Verehrung aber hege er aber für das zweite Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach. Es sei ein hochvirtuoser, wohlklingender Konkurrenzkampf zwischen Solo-Flöte, Solo-Oboe, Solo-Violine und Solo-Trompete. Das Werk steht ebenso auf dem Programm wie Vivaldis Ouvertüre „Olympiade“ und das Konzert C-Dur für zwei Trompeten und Orchester, das Concerto grosso für 3 Trompeten und Orchestre von Johann Melchior Molter und weitere Trompeten-Werke von Telemann, Bach und Johann Gottfried Stölzel. red

Kreativ sein in den Sommerferien: Kurse in der Jugendkunstschule

Die Jugendkunstschule in Schweina bietet für Kinder und Jugendlichen in den Sommerferien zwei Kurse an. Im Kurs „Naturforscher und Erfinder“ geht es mit Becherglas und Neugier auf Forschungsreise in die Natur. Auf der Wiese, im Wald und am Bach gilt es, Insekten zu suchen. Danach werden aus Leseholz und Astgabeln selbst solche Tiere gebaut. Der Kurs ist geeignet ab zwölf Jahren und dauert vom 24. Bis 28. Juni im Naturschutzzentrum „Alte Warth“ in Gumpelstadt. Er kostet 175 Euro.

Im Kurs „Grüne Woche“ gehen die Teilnehmer jeden Tag einer anderen grünen Frage nach wie: Was ist Grünholz ist und wie kann ich was daraus schnitzen? Wie wird aus Pflanzen Farbe und: Wie kann man mit Sonnenlicht drucken? Auch hier bietet die Natur Material, Werkzeuge und Inspiration – für Kinder ab sieben Jahren, vom 22. Bis 26. Juli jeweils von 10 bis 15 Uhr. Kursgebühr: 175 Euro.

Anmeldung und weitere Infos zu den Kursen gibt es in der Jugendkunstschule, Telefon 036961 / 730508, E-Mail info@kunstschule-wak.de. red

Eisenacher Künstlerin stellt in Erfurt und Arnstadt aus

Eine Gruppenausstellung mit dem Titel „next generation“ öffnet am Samstag, 22. Juni um 18 Uhr in der Kunsthalle Erfurt am Fischmarkt 7. Mit dabei ist auch die Eisenacher Künstlerin Elke Albrecht, die in Madelungen lebt. Tags darauf, am 23. Juni, ist sie ebenfalls als teilnehmende Künstlerin um 15 Uhr zum Gespräch in der Ausstellung „dazwischen“ im Schlossmuseum Arnstadt, Schlossplatz 1, die ebenfalls von mehreren Beteiligten gestaltet wird.

Die Ausstellung „next generation“ in Erfurt läuft bis zum 11. August und ist geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Sie vereint Werke von insgesamt 24 Künstlerinnen und Künstlern. Die „dazwischen“-Schau im Schlossmuseum Arnstadt läuft bis 25. August und öffnet von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Hier zeigen neben Elke Albrecht, auch der Dresdener Jean Kirsten und die gebürtige Eisenacherin Franziska Möbius Werke. red

Schlagerparty im Vachwerk geht in die zweite Runde

Die „Große Radio Schlagerparadies-Party“ geht am Samstag, 22. Juni ab 16 Uhr im Vachaer Vachwerk über die Bühne. Wie schon im Sommer 2023 freue man sich auf große Stars der Schlagerszene wie Eloy de Jong, Bata Illic, Vincent Groß, Die Dorfrocker, Anna-Maria Zimmermann, Nicki, Tim Toupet und viele mehr. Organisiert wird das Ereignis von dem Radiosender, der inzwischen nach eigenen Angaben knapp drei Millionen Hörer hat. Sie gestalten das Musikprogramm mit ihren Wünschen mit. Zur Party in Vacha werden laut Vorschau fast 20 Künstler erwartet – darunter neben den Genannten Mitch Keller, Tanja Lasch, Brunner und Brunner, Buddy (Ab in den Süden) und die Lokalmatadoren Conny und Frank Lars. red

Eine kleine Nachtmusik im Schlosspark Altenstein

Das Südthüringische Kammerorchester gastiert erstmals zu den Sommerkonzerten im Park von Schloss Altenstein. Im Gepäck haben die Musikerinnen und Musiker Mozarts bekanntes und beliebtes Orchesterwerk „Eine kleine Nachtmusik“. Erklingen wird es beim Konzert am Samstag, 22. Juni um 19.30 Uhr. Außerdem stehen auf dem Programm die 1. Sinfonie von König Friedrich II. von Preußen, „6 Deutsche Tänze“ von Beethoven sowie Werke von Ottorino Respighi und Luigi Boccherini. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert 15 Minuten später im Comödienhaus Bad Liebenstein statt. Karten gibt es in den Tourist-Informationen der Region und im Ticketshop Thüringen. red

