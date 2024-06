In den Räumlichkeiten der StartUp-Kirche an der Goldschmiedenstraße in Eisenach werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM und darüber hinaus öffentlich gezeigt. Pastor Marco Lindörfer (links) und Techniker Christian Bickelmann sind mittendrin statt nur dabei. © Jensen Zlotowicz | Jensen Zlotowicz