Eisenach. Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der A4 bei Eisenach ungebremst auf einen Lkw aufgefahren. Der schwer verletzte Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

In den frühen Mittwochmorgenstunden ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 bei Eisenach. Laut Polizeiangaben war ein Kleintransporter in Fahrtrichtung Dresden kurz nach der Anschlussstelle Eisenach-Ost ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges aufgefahren, der auf dem Standstreifen stand.

Durch den Aufprall kippte der Transporter um und blieb zwischen dem rechten und mittleren Fahrstreifen liegen. Dabei wurde der 54-jährige Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 29-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Weshalb der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters nach rechts von der Fahrbahn abkam und es zu dem Zusammenstoßt kam, sei derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Die Autobahn musste in Richtung Dresden für zwei Stunden voll gesperrt werden. Gegen 4 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten kommt aus auch am Vormittag noch zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

