Wartburgkreis. Reichlich klassische Musik verschiedener Couleur bietet das Veranstaltungs-Programm im Wartburgkreis am Wochenende. Darüber hinaus feiert die AWG in Eisenach 70. Geburtstag mit großem Programm und in der Wandelhalle bietet sich etwas Seltenes. Das sind unsere Empfehlungen.