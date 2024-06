Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis. Das könnte heute für Sie interessant sein.

Scheidender Landrat pflanzt mit seinem Nachfolger eine Rotbuche

Zum letzten Mal lud der scheidende Landrat Reinhard Krebs (CDU) die Bürgermeister des Wartburgkreises zur Dienstberatung. Er und sein Nachfolger zum 1. Juli, Michael Brodführer (CDU) nahmen den Termin zum Anlass, gemeinsam mit den Anwesenden eine Rotbuche vor dem Landratsamt in Bad Salzungen zu pflanzen. Krebs hatte die Rotbuche erhalten zum Dank für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Schlösser und Gärten geschenkt. Sie stammt aus dem Schlosspark Wilhelmsthal.

Er pflanze den Baum „als Symbol für das künftige Gedeihen des Landkreises“, wird Krebs in einer Mitteilung zitiert. Gerne übergebe er den Kreis in die Hände seines Nachfolgers im Beisein der Bürgermeister, „mit denen mich in den zurückliegenden Jahren eine sehr gute und enge Zusammenarbeit verbunden hat.“ Im Kreis habe es in der kommunalen Familie ein gut funktionierendes Miteinander auf Augenhöhe gegeben, so Krebs.

Zum Beginn des Treffens hatte Karola Hunstock, Vorsitzende der VG Hainich-Werratal und ehemalige Kreistagsvorsitzende, dem Landrat im Namen der Bürgermeister gedankt und seine Arbeit gewürdigt. Er habe stets mit Elan und Fachkompetenz sein Amt geführt. „Die Entwicklung der Wartburgregion trägt entscheidend auch ihre Handschrift. Sie waren uns jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner und ehrlicher Berater, aber auch ein strenger Kritiker und Mahner. Dies und ihre besonnene Art haben den Wartburgkreis oft davor bewahrt, in schwere Turbulenzen zu kommen“, so Hunstock. red

Konzert im Gradiergarten von Bad Salzungen

Die Live-Band „C. Flat in Duet“ ist zu Gast beim nächsten Konzert im Bad Salzunger Gradiergarten am Flößrasen. Es beginnt am Sonntag, 23. Juni um 15 Uhr. Das Repertoire der Band umfasst laut einer Ankündigung aktuelle Hits sowie Klassiker aus Pop, Soul, Jazz und Latin. Die Palette der gecoverten Künstler reicht von Stevie Wonder und Amy Winehouse bis zu Aretha Franklin. Die Musiker interpretierten sie in einem unverwechselbar entspannt-akustischen Sound. Der Eintritt ist frei. red

Zwei besondere Angebote im Wartburgkreis zum Tag der Architektur

„Einfach (um)bauen“ ist das Motto des diesjährigen Tags der Architektur. Dazu präsentieren Architektinnen und Architekten in Südwestthüringen elf Bauwerke, darunter am Sonntag, 23. Juni auch in Bad Salzungen und Treffurt. Dort ist das Cosy Tinyhouse im Ortsteil Großburschla (Bei der Schule 9) geöffnet von 15 bis 16 Uhr. Erläuterungen zu dem als Ferienwohnung genutzten Haus gibt das Architektur- und Sachverständigenbüro projektRAUM, das um 15.15 und 15.45 Uhr auch Führungen anbietet. Im Bad Salzunger Gradierwerk und -garten am Flößrasen 1 wartet die „PSL Landschaftsarchitekten Ziegenrücker. Dorlas. Partnerschaftsgesellschaft mbB“ von 11 bis 16 Uhr auf Gäste. Führungen gibt es am Sonntag um 11 und 14 Uhr, Start ist jeweils am Musikpavillon. red

Westthüringer Initiativpreis ausgeschrieben, Bewerbungsfrist läuft

Noch bis zum 30. Juni kann man sich mit außergewöhnlichen Ideen und Projekten für den Westthüringer Initiativpreis bewerben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird zum neunten Mal verliehen. Der Verein Wirtschaftsinitiative Westthüringen mit seinen Partnern sucht dazu innovative und herausragende Ideen und Projekte aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur oder Soziales, die in Westthüringen bereits verwirklicht wurden oder in absehbarer Zeit geplant sind. „Der Verein will das Streben nach Neuem und den Mut, Visionen auch Wirklichkeit werden zu lassen, unterstützen“, heißt es in der Ausschreibung. Bewerben können sich Unternehmer und Privatpersonen, Gruppen, Vereine und Organisationen. Eingereicht werden können beispielsweise Erfindungen, eine originelle Dienstleistung, innovative Prozesse, neue Organisationsformen, soziale oder kulturelle Projekte, gesellschaftliches Engagement oder besondere Umwelt-Projekte.

E komme darauf an, dass die Vorschläge Potenziale Westthüringens aufzeigen und die Identifikation und Bindung der Menschen an die Region fördern. Die Preisverleihung findet im Herbst in Eisenach statt. Informationen zum Initiativpreis und Teilnahmebedingungen gibt es auch im Netz: www.westthueringer-initiativpreis.de red

Suchtpräventionsprojekt "Durchblick": Christina Oechel vom Jugendamt Wartburgkreises im Gespräch mit Siebtklässlern. © Landratsamt Wartburgkreis | Michael Triller,

Prävention in 7. Klassen zum Thema Alkohol, Vapes und Medien

Am Suchtpräventionsprojekt „Mitmachparcours Durchblick“ beteiligten sich dieses Jahr mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen aus dem gesamten Wartburgkreis. Dabei ging es laut einer Mitteilung des Landratsamtes um Suchtgefahr durch Alkohol, Vapes und auch durch Medien. Vapes sind kleine Einweg-E-Zigaretten, die nach Melone, Cheesecake oder Erdbeereis schmecken. Man findet sie im Internet, an Tankstellen, Kiosks -und massenhaft im Müll.

Weil sie wie auch Alkohol und Medien verlockend sind, aber Rausch verursachen können, sei es wichtig, frühzeitig über Suchtmittel zu sprechen und sich über die Risiken und Folgen bewusst zu werden, so das Landratsamt. Deshalb sensibilisiere man im Präventionsprojekt „Durchblick“ die 7. Klassen zu Suchtmitteln, die gerade in Mode sind. Zu Gast waren die Aufklärer von Jugendamt und der Suchtberatungsstelle „Kompass“ mit ihren Partnern in Eisenach, Bad Salzungen, Vacha und Wutha-Farnroda. In lockerer Atmosphäre und ohne Lehrer sprach man über legale und illegale Drogen sowie Sucht und Rausch - aber nicht in belehrender Form, sondern informativ und interaktiv, auf Augenhöhe. Auch ein Parcours war zu absolvieren.

Während Vapes mit und ohne Nikotin eine modische Droge mit Suchtpotential sind, ist Alkohol schon lange der am weitesten verbreitete Suchtstoff unter Jugendlichen. Auch die Medien können eine Rolle bei der Entstehung von Suchtverhalten spielen: Durch die ständige Verfügbarkeit von Smartphones, sozialen Medien und Online-Spielen können junge Menschen leicht süchtig werden und den Bezug zur Realität verlieren. red

Spendenübergabe an den Heimatverein Wünschensuhl (von links): Katrin Arnold, André Filler, Bürgermeister Maik Klotzbach, Ralf Pelster, Bernhard Pauer, Heidi Vockenberg, Steffen Schmidtke, Kevin Zdiara vin Südlink und René Steinhäuser © Heimatverein Wünschensuhl) | Heimatverein Wünschensuhl)

Südlink-Betreiber unterstützt Heimatverein Wünschensuhl mit Spende

Einen Scheck über 3500 Euro überreichte Kevin Zdiara, Projektsprecher der Firma TransnetBW für das Südlink-Stromtrassenprojekt in Thüringen, dem Heimatverein Wünschensuhl. Dessen Vorsitzender Ralf Pelster nahm die Spende im Beisein weiterer Vorstands- und Vereinsmitglieder sowie des Werra-Suhl-Taler Bürgermeisters Maik Klotzbach (SPD) entgegen. Der Heimatverein will die Heimatgeschichte und lokale Traditionen pflegen, aber auch das Orts- und Landschaftsbild verschönern, heißt es in einer Mitteilung. Die Spende soll in den Bau eines Unterstandes am Dorfgemeinschaftshaus fließen. Er werde dann für Veranstaltungen wie das Kindertagsfest oder den Weihnachtsmarkt der Vereine genutzt.

Weil TransnetBW die Südlinktrasse nicht nur plane und baue, sondern auch betreiben werde, sei man eng mit der Region verbunden. Deshalb unterstütze man das Engagement des Vereins, so Zdiara Klotzbach dankte und wird mit folgenden Worten zitiert: „Über Sinn und Zweck des Suedlink-Projektes kann man vortrefflich streiten. Stadt Werra-Suhl-Tal ist zum Glück nur an einem kurzen Stück betroffen. Als Bürgermeister vertrete ich die Auffassung, dass den Orten ein Ausgleich zukommen muss, die von solchen Maßnahmen betroffen sind.“

Südlink ist in Thüringen derzeit in der letzten Genehmigungsphase. Mit einem Planfeststellungsbeschluss wird laut Mitteilung Anfang 2025 gerechnet, wenn das Baurecht vorliegt, soll es direkt losgehen. Im Bereich Werra-Suhl-Tal ist ein Trassenverlauf östlich von Wünschensuhl vorgesehen. Der betroffene Waldbereich soll mit zwei langen Bohrungen geschlossen gequert werden.

Die unterirdische Stromtrasse Südlink gilt mit einer Länge von rund 700 Kilometern und einer Investitionssumme von zehn Milliarden Euro das größte Infrastrukturprojekt der Energiewende in Deutschland. Die Höchstspannungsleitung war lange umstritten, insbesondere wegen ihres Verlaufs, der auch den südlichen Wartburgkreis betrifft. red

Land zahlt bis 480 Euro an Schülerinnen und Schüler für Ferien-Praktikum

Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren, die in den Sommerferien ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb machen, können dafür 120 Euro pro Woche Unterstützung erhalten. Darauf macht die Bad Salzunger Linke-Landtagsabgeordnete Anja Müller aufmerksam. Voraussetzung sei, dass das Praktikum mindestens eine Woche dauere. Es würden bis zu vier Wochen finanziert. Damit seien bis zu 480 Euro möglich, so Müller. Das dazugehörige Programm sei auf Initiative der Linksfraktion im Landtag entstanden. Damit sollen Schülerinnen und Schüler an Handwerksberufe herangeführt werden. Auch Betriebe könnten dabei mögliche Bewerber finden. Informationen zur Förderung gibt es auf den Internetseiten der Handwerkskammer, des Wirtschaftsministeriums und bei Müller im Wahlkreisbüro in der Kreisstadt. red

